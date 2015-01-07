XI Рождественский турнир любителей хоккея: Финляндия обыграла Словакию (8:6) и стала бронзовым призером

Новости Беларуси. Еще одной доброй праздничной традицией стало проведение в Минске Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь.

И уже сегодня, 7 января, определился обладатель бронзовых медалей. Команда Финляндии обыграла дружину Словакии. Счет встречи - 8:6.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Вы знаете, сенсацией победу финнов нельзя назвать даже с большой натяжкой. Бронзу Рождественского турнира скандинавские хоккеисты завоевывают уже в шестой раз. Так что, по сути, команда Финляндии лишь закрепила свою позицию в тройке сильнейших дружин первенства. Словаки же дважды останавливались в шаге от бронзы, но вот, очевидно, того самого шага в этот раз им снова не хватило! Тем не менее, словацкие хоккеисты более чем достойно показали себя на нынешнем Рождественском турнире — в их активе 16 заброшенных шайб и две победы. До последнего держались и в сегодняшнем поединке!

Что же касается финнов, теперь уже обладателей бронзы XI Рождественского турнира, помимо мастерства, лихости клюшкам скандинавов наверняка прибавило и поражение от россиян в первый день соревнований. В ходе предварительного этапа неофициального чемпионата мира среди любителей финские хоккеисты буквально разгромили и команду Латвии (11:4), и игроков Германии (8:4), и вот сегодня отстояли третье место Рождественского турнира. По окончании игры, участники сегодняшней баталии поделились своими впечатлениями от нынешнего первенства.

Людо Ондов, игрок команды Словакии:

Я не знаю, где в мире еще проводятся такие турниры. В Словакии знают, что здесь проводится очень-очень большой турнир. Те, кого позвали сюда во второй раз, идут, потому что знают, что здесь очень хорошо! Это высокий уровень турнира. Я еще не был на таком. Все очень хорошо организовано!

Раймо Хелминен, игрок команды Финляндии:

Финляндия всегда приезжает сюда и получает огромное удовольствие и будет приезжать еще. Не всегда просто для игроков приезжать, потому что это время Рождества, праздников, но многие игроки хотят, поэтому есть даже конкуренция, чтобы сюда попасть.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Впрочем, кульминация 11 Рождественского турнира еще впереди! Сегодня вечером будем болеть за наших в финале! Команде Президента предстоит скрестить клюшки с дружиной из России. И, обращаю Ваше внимание, что решающая игра пройдет именно здесь, в «Чижовка-Арене», которая впервые принимает матчи Рождественского турнира!