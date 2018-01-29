Саснович впервые поднялась в топ-50 рейтинга WTA

Новости Беларуси. В свежем рейтинге WTA, который увидел свет сегодня, наша девушка располагается на 46 позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что перед Australian Open она была 56-й. На кортах Мельбурна Саснович дошла до третьего круга, где уступила представительнице Франции Каролин Гарсии.



Возглавила мировой реестр новоиспечённая триумфаторка Открытого чемпионата Австралии Каролин Возняцки, сместившая с вершины обыгранную ею в финале Симону Халеп.