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Команда «Грифоны» одержала победу в соревновании «Золотая шайба» в младшей возрастной группе

17 марта 2016 17:16
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Новости Беларуси. На льду «Чижовка-Арены» завершились финальные республиканские соревнования «Золотая шайба» среди хоккеистов младшей возрастной группы. Победу одержала команда «Грифоны» Центрального района  Минска. В решающем матче они одержали верх над «Беркутами» из Фрунзенского района со счетом 4:0.

Ледовая дружина «Грифонов» уже в первом периоде добилась ощутимого преимущества, забросив три шайбы. Окончательный счет встречи был установлен незадолго до финальной сирены в заключительные двадцать минут игры. Были названы самые ценные игроки турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Золотая шайба

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