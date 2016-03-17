Команда «Грифоны» одержала победу в соревновании «Золотая шайба» в младшей возрастной группе

Новости Беларуси. На льду «Чижовка-Арены» завершились финальные республиканские соревнования «Золотая шайба» среди хоккеистов младшей возрастной группы. Победу одержала команда «Грифоны» Центрального района Минска. В решающем матче они одержали верх над «Беркутами» из Фрунзенского района со счетом 4:0.

Ледовая дружина «Грифонов» уже в первом периоде добилась ощутимого преимущества, забросив три шайбы. Окончательный счет встречи был установлен незадолго до финальной сирены в заключительные двадцать минут игры. Были названы самые ценные игроки турнира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.