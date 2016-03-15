Женский чемпионат по снукеру в Беларуси выиграла Анастасия Тумилович

Новости Беларуси. Керлинг называют шахматами на льду, а вот снукер вполне можно назвать шахматной партией на зеленом сукне. В этой разновидности бильярда нужно просчитывать комбинации на несколько шагов вперед. Правила более строгие, а простор для проявления своей сообразительности более широкий. Корреспондент программы «СТВ-Спорт» посетила женский чемпионат страны и лишний раз убедилась, что снукеру все возрасты покорны.

Многоцветие на зеленом сукне отнюдь не делает снукер радужным и легким видом бильярда. Напротив, четкая очередность шаров, которые нужно загнать в лузу, усложняют участникам жизнь, но вместе с тем делают игру неповторимой. И девушки в этом интеллектуальном и комбинационном виде мужской половине совсем не уступают.

Сергей Васильев, руководитель направления снукер Белорусской ассоциации бильярдного спорта, главный судья соревнований:

В принципе, у нас есть две категории турниров: женские, куда мальчиков не пускают, и все остальные, куда пускают всех, и девочек в том числе. И многие наши девушки принимают участие в рейтинговых турнирах и борются наравне со всеми.

Женский старт один – чемпионат страны, он прошел в выходные и, судя по составу участников и накалу борьбы, доказал – популярность снукера в Беларуси растет. А еще поединки подтвердили: возраст мастерству не помеха. 11-летняя Альбина Лещук на групповом этапе была непобедима и добралась до полуфинальной стадии.

В бильярдном спорте, кстати, где матчи идут один за одним в течение дня, как в марафоне, одна из главных слагаемых успеха – грамотное распределение сил по дистанции.

Анастасия Тумилович, двукратная чемпионка Беларуси по снукеру среди женщин:

Чем дальше матчи, чем выше по сетке, тем серьезнее, тем более ответственно нужно подходить. Соответственно, нужно распределять концентрацию сил таким образом, чтобы хватало до самого вечера, до самого конца, до самой победы.

Анастасии Тумилович удалось добраться до этой самой победы, она во второй раз стала чемпионкой страны. А вот действующая обладательница трофея Яна Шут сложила полномочия в ½-ой. Впрочем, она не унывает, целей и задач впереди еще много.

Яна Шут, участница чемпионата Беларуси по снукеру среди женщин:

Мой кумир, человек к уровню которого я стремлюсь, чтобы играть, как он, Бен Вулластон, мой очень хороший друг. Как говорят, тренируйся до тех пор, пока твой кумир не станет твоим соперником.

Двухдневный снукерный марафон, определенно, дал девушкам толчок развиваться дальше, а самым юным участницам – продолжать работать над собой. Впереди новые старты и новые вершины.