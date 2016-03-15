Республиканский финал соревнований по хоккею «Золотая шайба»: впереди команды «Грифон» и «Беркут»

Новости Беларуси. Продолжается республиканский финал соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь. Победитель определится 17 марта, но уже после двух соревновательных дней можно сказать, кто приблизился к большому переходящему кубку. По две победы у команд «Грифон» и «Беркут».

В Белорусском Полесье, есть живописная и тихая река Муховец, длинна которой 113 километров. Она протекает по Пружанскому, Кобринскому, Жабинковскому и Брестскому районам, а теперь представьте сколько мальчишек живут на этих крутых берегах, а ещё круче катаются на коньках.

Пример тому, республиканский финал соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь, где мальчишки демонстрируют своё мастерство и мечтают о большом хоккее.

Во второй соревновательный день команда «Грифон» скрестила клюшки с пружанскими сверстниками. Грифон – это, птица Гриф с телом льва. Он - страж, грифон олицетворяет солнце, силу. Не смотря на крупную победу минчан, матч был давольно интересным и юные болельщики оценили

Ребята на льду действительно старались. Ведь дети не шутят, не притворяются, они играют в настоящую игру.

Денис Ходарович, старший тренер ДЮСШ г. Пружаны:

Во второй игре парни чувствуют себя более уверенно. На первой игре они еще скромничали. Сегодня более раскрепощенно действовали.

Дмитрий Басков, директор ДЮСШ по хоккею с шайбой «Динамо»:

Мы поставили в своей зоне играть просто, больше играть в зоне соперника, что в принципе получилось.

Впереди мальчишек ждут ещё много хоккейных баталий, и кто знает, быть может, в будущем именно эти ребята станут чьими-то кумирами, сообщили в программе «СТВ-спорт».