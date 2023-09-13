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«Команда будет более собрана, мотивирована, более злая». Белорусы примут участие в ЧМ по борьбе

13 сентября 2023 16:06
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Чемпионат мира по борьбе стартует в Белграде уже 16 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сперва на ковер выйдут вольники, после – женщины, ну и завершат форум представители греко-римского стиля. За награды поспорят и беларусы.

Кто представит нашу страну – узнавала Юлия Силипицкая.

«Команда будет более собрана, мотивирована, более злая». Белорусы примут участие в ЧМ по борьбе-1

Белорусов, как и россиян, в 2023 году допустили к мировому форуму, на котором будут разыграны первые олимпийские лицензии. Заветные квитки получат призовая четверка и пятое место в каждом олимпийском весе, которых шесть. К сожалению, наши атлеты будут выступать в нейтральном статусе, но флаг и гимн вырвать из сердца невозможно. Женская команда сформирована из олимпийцев: Ванесса Колодинская вышла из декрета, и Ирина Курочкина готова к выступлениям после реабилитации травмы. Также в составе молодые девушки, которые победно выступили на II Играх стран СНГ.

«Команда будет более собрана, мотивирована, более злая». Белорусы примут участие в ЧМ по борьбе-4

Ваграм Оганисян, старший тренер национальной команды Беларуси по борьбе:
Стоял вопрос все-таки об участии или не участии. Для начала мы должны были пройти проверку спортсменов, куда отправлен был весь список спортсменок, которых мы видели для участия в ЧМ. Слава богу, допущены были все без исключения. В нашей команде большинство людей, спортсменок из сеньорского молодежного возраста. Формирование списка на чемпионат мира исходил из ранних выступлений: чемпионат Европы, мира и Олимпийских игр.

«Команда будет более собрана, мотивирована, более злая». Белорусы примут участие в ЧМ по борьбе-7

Борцы-вольники на мире разыграют 10 комплектов наград, собственно, как и в каждой борьбе. Олимпийских весов также шесть. Наши парни будут представлены во всех категориях. Отметим, что на протяжении года белорусы успешно выступали на ряде турниров, которые позволили отобрать тренерскому штабу лучших.

«Команда будет более собрана, мотивирована, более злая». Белорусы примут участие в ЧМ по борьбе-10

Иван Янковский, старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе:
Мы много боролись в России, с иностранцами, на основании этого и составляли команду. Пересматриваться мы не будем, если едим на чемпионат мира, команда готова. К сожалению, мы пропустили прошлый ЧМ, но в этом я вижу плюс: команда будет более собрана, заряжена, мотивирована, более злая.

«Команда будет более собрана, мотивирована, более злая». Белорусы примут участие в ЧМ по борьбе-13

Самый юный в нашей команде классиков – Абубакар Аслаханов. По возрасту относится к юниорам, но в 2023 году он сумел победить и на II Играх стран СНГ, и на чемпионате мира до 20 лет. Главком включил полутяжа в команду. Всего Беларусь представят 7 спортсменов. Весь состав на ваших экранах.

«Команда будет более собрана, мотивирована, более злая». Белорусы примут участие в ЧМ по борьбе-16

В четверг, 14 сентября, выезжают на турнир вольники и девушки, 19 сентября отправятся в Белград классики. Пожелаем всем удачи.

# Борьба # Ваграм Оганисян # Иван Янковский # Юлия Силипицкая

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