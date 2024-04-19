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Соболенко не пробилась в полуфинал престижного теннисного турнира в Штутгарте

19 апреля 2024 19:11
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Арина Соболенко не пробилась в полуфинал престижного теннисного турнира в Штутгарте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко не пробилась в полуфинал престижного теннисного турнира в Штутгарте-1

В четвертьфинальном поединке белоруска встречалась с Маркетой Вондроушовой из Чехии. Первую партию выиграла Соболенко – 6:3. Во втором сете сильней была ее соперница с таким же счетом. В решающей партии Арина допускала ошибки, а Вондроушова демонстрировала свои лучшие игровые качества и в итоге победила – 7:5. Для белорусской теннисистки турнир в Штутгарте особенный. Здесь Соболенко трижды добиралась до финала, но ни разу не побеждала. На этот раз Арина завершила борьбу на стадии четвертьфинала.

# Теннис

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