Команда Алексея Протоса проиграла матч в НХЛ с разгромным счётом

Белорусский нападающий провел на льду 19 смен, результативными действиями не отметился, исполнил один бросок, один заблокировал, совершил один перехват и завершил встречу с показателем полезности «-2». По ходу матча Алексей получил травму. На старте второго периода Протас заблокировал бросок Джошуа Брауна (скорость полета шайбы составила 136 километров в час), шайба попала белорусу в колено, наш хоккеист покинул лед и ушел в раздевалку, однако затем вернулся и доиграл поединок.