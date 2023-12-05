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Команда Алексея Протоса проиграла матч в НХЛ с разгромным счётом

05 декабря 2023 13:12
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Команда Алексея Протаса в НХЛ была крупно разгромлена «Аризоной». «Вашингтон» в гостях уступил со счетом 0:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Алексея Протоса проиграла матч в НХЛ с разгромным счётом-1

Белорусский нападающий провел на льду 19 смен, результативными действиями не отметился, исполнил один бросок, один заблокировал, совершил один перехват и завершил встречу с показателем полезности «-2». По ходу матча Алексей получил травму. На старте второго периода Протас заблокировал бросок Джошуа Брауна (скорость полета шайбы составила 136 километров в час), шайба попала белорусу в колено, наш хоккеист покинул лед и ушел в раздевалку, однако затем вернулся и доиграл поединок.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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