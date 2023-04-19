«Когда тяжело, оно стоит всегда рядом». БФСО «Динамо» удостоилось почётного знака НОК Беларуси

Новости Беларуси. В Минске состоялась юбилейная, 25-я конференция спортивного общества «Динамо», которому накануне исполнилось 100 лет. В теплой и дружеской атмосфере руководство организации подвело итоги работы в период с 2020 по 2023 год, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На собрании рассмотрели и ряд административных вопросов. Сменился состав Центрального совета БФСО. Его ряды пополнили те, кто может и хочет поспособствовать дальнейшему развитию «Динамо». Помимо прочего, состоялось чествование работников и спортсменов организации, участие в котором принял и президент Национального олимпийского комитета страны Виктор Лукашенко. В честь векового юбилея и за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта «Динамо» удостоилось почетного знака НОК Беларуси.

Игорь Оберемко, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:

Юбилей – это всегда волнительно, торжественно. Это время, когда нам необходимо подвести итоги нашей деятельности, наметить пути дальнейшего развития, совершенствования общества. Наш олимпийский комитет оценил республиканское государственное общество «Динамо» за тот вклад, который наши спортсмены вносят в копилку нашего белорусского отечественного спорта.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Всегда приятно разделять успехи, но общество «Динамо» не только разделяет успехи со своими динамовцами, но и когда тяжело, оно стоит всегда рядом. Это семья, а семья только одна едина. Поэтому жизнь одна, и как-то менять и прыгать не принято. Эти традиции, которые продвигает «Динамо», с этим связано. Поэтому оно всегда рядом, на груди.