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«Когда мы проезжали, нам махали, улыбались». Впечатления белорусских спортсменов от юношеских ОИ в Буэнос-Айресе

26 октября 2018 09:11
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Триумфальное возвращение. Меньше недели назад белорусские спортсмены привезли из Буэнос-Айреса, где проходили III Летние юношеские Олимпийские игры, 9 наград всех достоинств.

«Когда мы проезжали, нам махали, улыбались». Впечатления белорусских спортсменов от юношеских ОИ в Буэнос-Айресе-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – тренер-преподаватель высшей квалификационной категории УО «Могилёвское государственное училище олимпийского резерва» – Сергей Мельков и бронзовый призёр III Летних юношеских Олимпийских игр-2018 – Наталья Варакина.

Как Наталья Варакина начала заниматься женской борьбой? Что удивило в Буэнос-Айресе? Как белорусские спортсмены съездили на III Летние юношеские Олимпийские игры? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Белорусские спортсмены # Сергей Мельков # Наталья Варакина # Фотофакт

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