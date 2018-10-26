«Когда мы проезжали, нам махали, улыбались». Впечатления белорусских спортсменов от юношеских ОИ в Буэнос-Айресе

Триумфальное возвращение. Меньше недели назад белорусские спортсмены привезли из Буэнос-Айреса, где проходили III Летние юношеские Олимпийские игры, 9 наград всех достоинств.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – тренер-преподаватель высшей квалификационной категории УО «Могилёвское государственное училище олимпийского резерва» – Сергей Мельков и бронзовый призёр III Летних юношеских Олимпийских игр-2018 – Наталья Варакина.

Как Наталья Варакина начала заниматься женской борьбой? Что удивило в Буэнос-Айресе? Как белорусские спортсмены съездили на III Летние юношеские Олимпийские игры? Узнаете, посмотрев видеоматериал.