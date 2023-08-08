Участники II Игр стран СНГ разыграют награды в трёх дисциплинах. Программа соревнований 8 августа

Новости Беларуси. Беларусь продолжает находиться в центре внимания спортивной общественности. Участники II Игр стран СНГ сегодня, 8 августа, разыграют награды в трех дисциплинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь продолжает находиться в центре внимания спортивной общественности. Участники II Игр стран СНГ сегодня, 8 августа, разыграют награды в трех дисциплинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особую медальную программу предложат легкоатлеты. На двух площадках – в Республиканском центре олимпийской подготовки и на стадионе «Динамо» – будет разыграно 10 комплектов наград. В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко продолжат борьбу представители пулевой стрельбы. Лучших определят в двух упражнениях: девушки выявят сильнейших в стрельбе из пневматического пистолета, а мужской состав – в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя.
В Гродно вновь возобновится тяжелоатлетический марафон. Станут известны победители и призеры в четырех весовых категориях – в двух у мужчин, и в двух у женщин. Также соревновательная борьба продолжится в таких видах спорта, как бокс, волейбол, гандбол, пляжный футбол, стрельба из лука и современное пятиборье.
«Отвечаем за каждого спортсмена». Более 60 волонтеров работают во время II Игр стран СНГ в Гомеле. Подробности.