Участники II Игр стран СНГ разыграют награды в трёх дисциплинах. Программа соревнований 8 августа

Новости Беларуси. Беларусь продолжает находиться в центре внимания спортивной общественности. Участники II Игр стран СНГ сегодня, 8 августа, разыграют награды в трех дисциплинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особую медальную программу предложат легкоатлеты. На двух площадках – в Республиканском центре олимпийской подготовки и на стадионе «Динамо» – будет разыграно 10 комплектов наград. В спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко продолжат борьбу представители пулевой стрельбы. Лучших определят в двух упражнениях: девушки выявят сильнейших в стрельбе из пневматического пистолета, а мужской состав – в стрельбе из пневматической винтовки из положения стоя.