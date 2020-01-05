Кирилл Альшевский: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки

Новости Беларуси. Тренировать борисовский БАТЭ будет Кирилл Альшевский, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Свою карьеру он начинал как раз в составе борисовчан. Правда, затем покинул клуб, работал в «Динамо», старшим тренером молодежной и юношеской сборных Беларуси и даже был техническим директором АБФФ. Правда, с 2019 года вернулся в Борисов и под его началом резервисты БАТЭ взяли золото чемпионата. Теперь руководство клуба надеется на повторение успеха уже с главной командой. Кирилл Альшевский уже успел дать первую пресс-конференцию.

Про возможность возглавить БАТЭ: «Согласовали определенные условия и дальше уже стали работать» Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:

Позвонил Андрей Анатольевич и сказал: «Есть предложение. Готов ли выслушать?» Переговорили, взял пару дней на раздумья. Затем согласовали определенные условия и дальше уже стали работать. Про свое назначение: Первый раз это было когда я ушел в минское «Динамо» Первый раз это было, не буду скрывать, когда я ушел в минское «Динамо». Он сказал: «Я жду тебя назад. Возможно, в качестве главного тренера». Второй раз было, когда я ушел с должности спортивного директора клуба. Где-то через год-полтора он сделал мне предложение вернуться на эту же должность. Я не сильно хотел возвращаться в данном контексте. Тогда был разговор о том, что я мог бы параллельно вести дубль и когда-нибудь возглавить первую команду. «Мне было очень комфортно в дубле»

Мне было очень комфортно в дубле: отличный тренерский штаб, отличные футболисты, понятные задачи, минимум давления, то есть его фактически вообще нет. Делай, по большому счету, все, что хочешь. Главное – выполняй задачи, которые перед тобой стоят. Может быть это громко прозвучит, но в какой-то степени моему родному клубу понадобилась моя помощь. Я не вправе был отказаться. Понятно, были нюансы, но не принять приглашение было бы не совсем правильно. Оно не так просто далось, как может показаться. Не было такого, чтобы я пищал – так хотел занять эту должность. Нет – очень спокойно, взвешенно. Опять же, с определенными условиями, они оговаривались. Андрею Анатольевичу тоже пришлось пойти на то, на что ему не хотелось. «Самая главная задача передо мной – это создать, даже приумножить хороший микроклимат в команде»