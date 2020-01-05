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Кирилл Альшевский: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки

05 января 2020 19:23
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Новости Беларуси. Тренировать борисовский БАТЭ будет Кирилл Альшевский, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Свою карьеру он начинал как раз в составе борисовчан. Правда, затем покинул клуб, работал в «Динамо», старшим тренером молодежной и юношеской сборных Беларуси и даже был техническим директором АБФФ.

Правда, с 2019 года вернулся в Борисов и под его началом резервисты БАТЭ взяли золото чемпионата. Теперь руководство клуба надеется на повторение успеха уже с главной командой.

Кирилл Альшевский уже успел дать первую пресс-конференцию

Кирилл Альшевский: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки-1

Про возможность возглавить БАТЭ: «Согласовали определенные условия и дальше уже стали работать»

Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:
Позвонил Андрей Анатольевич и сказал: «Есть предложение. Готов ли выслушать?» Переговорили, взял пару дней на раздумья. Затем согласовали определенные условия и дальше уже стали работать.

Про свое назначение: Первый раз это было когда я ушел в минское «Динамо»

Первый раз это было, не буду скрывать, когда я ушел в минское «Динамо». Он сказал: «Я жду тебя назад. Возможно, в качестве главного тренера».

Второй раз было, когда я ушел с должности спортивного директора клуба. Где-то через год-полтора он сделал мне предложение вернуться на эту же должность. Я не сильно хотел возвращаться в данном контексте. Тогда был разговор о том, что я мог бы параллельно вести дубль и когда-нибудь возглавить первую команду.

«Мне было очень комфортно в дубле»

Кирилл Альшевский: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки-4

Мне было очень комфортно в дубле: отличный тренерский штаб, отличные футболисты, понятные задачи, минимум давления, то есть его фактически вообще нет. Делай, по большому счету, все, что хочешь. Главное – выполняй задачи, которые перед тобой стоят. Может быть это громко прозвучит, но в какой-то степени моему родному клубу понадобилась моя помощь. Я не вправе был отказаться. Понятно, были нюансы, но не принять приглашение было бы не совсем правильно. Оно не так просто далось, как может показаться. Не было такого, чтобы я пищал – так хотел занять эту должность. Нет – очень спокойно, взвешенно. Опять же, с определенными условиями, они оговаривались. Андрею Анатольевичу тоже пришлось пойти на то, на что ему не хотелось.

«Самая главная задача передо мной – это создать, даже приумножить хороший микроклимат в команде»

Кирилл Альшевский: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки-7

Самая главная задача передо мной – это создать, даже приумножить хороший микроклимат в команде, нацелить парней на одну и ту же задачу, количество задач, и создать хороший тренерский штаб. Если взаимоотношения внутри клуба и команды будут хороши, я убежден, уверен и могу даже гарантировать, что мы добьемся всех целей, которые будут перед нами поставлены.

Про комплектование команды: Ломать ничего не будем. Возможно, появятся новые игроки

Ломать ничего не будем. Будем преумножать. Не революция, а эволюция. Таким образом будем действовать. Да, у нас, возможно, появятся новые игроки. Но это будет точечно и буквально совсем чуть-чуть. Тот костяк и те футболисты, которые есть на сегодняшний момент, нас на 100 % устраивают – лично меня, тренерский штаб. И есть предпосылки к тому, чтобы ту игра, которая была в прошлом году, постараться сделать ее еще более основательной. Ведь эти игроки вместе провели уже целый год.

Судя по всему, новый соревновательный сезон в белорусском футболе будет не менее интересным, чем предыдущий. А значит, все мы, зрители, окажемся только в выигрыше.

# Футбол Беларуси # Кирилл Альшевский # Фотофакт

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