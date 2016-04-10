Кинокомпания, публичный дом и похоронное бюро: 5 самых неординарных спонсоров в истории футбола

Реклама – одна из главных статей доходов практически всех футбольных клубов. Однако иногда из-за сложной экономической ситуации руководства команд принимают очень оригинальные спонсорские предложения. Далее мы представляем 5 самых неординарных рекламных соглашений. 1. «Атлетико Мадрид» Столичный «Атлетико» стал первым футбольным клубом, подписавшим спонсорский контракт с компанией из киноиндустрии. Этой компанией стала «Columbia Pictures». Какой-то период на майках красовался только логотип всем известного киноконцерна. Но в последние несколько недель соглашения стороны решили изменить формат своих отношений. В итоге каждые несколько недель на груди у матрасников появлялись постеры кинопремьер.

2. «Сампдория» На какое-то время итальянский клуб из высшего национального футбольного дивизиона лишился спонсоров. Тогда президент клуба, кинопродюсер Массимо Ферреро, договорился с компанией-дистрибьютором о размещении на форме названий новых фильмов. После договорённости генуэзцы дважды выходили на матчи в футболках с рекламой «Города грехов 3D».

3. «Вокефалас» Клуб одного из греческих дивизионов оказался на грани банкротства. Не удавалось подписать ни одного спонсорского контракта, чтобы спасти профессиональный статус команды. В итоге владелец коллектива подписал спонсорский контракт с публичным домом. На спине футболистов было размещено его название («Villa erotica»), и цвет основной формы команды изменился на нежно-розовый. Хозяйка этого дома и вовсе пообещала дать игрокам клуба большую скидку на услуги.

4. «Палиопиргос» Ещё одна интересная греческая ситуация. Во время кризиса местный клуб «Палиопиргос» также был на грани банкротства. Руководство команды настолько отчаялось, что попросило поддержки у своих болельщиков. На крик о помощи отозвался давний поклонник клуба, а заодно и владелец похоронного бюро. В итоге футболисты стали рекламировать бизнес своего болельщика. Цвет домашней формы был изменён на черный, а на груди игроков было размещено название похоронного бюро и четырёхконечный крест.