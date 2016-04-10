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Кинокомпания, публичный дом и похоронное бюро: 5 самых неординарных спонсоров в истории футбола

10 апреля 2016 08:19
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Реклама – одна из главных статей доходов практически всех футбольных клубов. Однако иногда из-за сложной экономической ситуации руководства команд принимают очень оригинальные спонсорские предложения. Далее мы представляем 5 самых неординарных рекламных соглашений.

1. «Атлетико Мадрид» 

Столичный «Атлетико» стал первым футбольным клубом, подписавшим спонсорский контракт с компанией из киноиндустрии. Этой компанией стала «Columbia Pictures». Какой-то период на майках красовался только логотип всем известного киноконцерна. Но в последние несколько недель соглашения стороны решили изменить формат своих отношений. В итоге

каждые несколько недель на груди у матрасников появлялись постеры кинопремьер.

Кинокомпания, публичный дом и похоронное бюро: 5 самых неординарных спонсоров в истории футбола-1

Кинокомпания, публичный дом и похоронное бюро: 5 самых неординарных спонсоров в истории футбола-3

Кинокомпания, публичный дом и похоронное бюро: 5 самых неординарных спонсоров в истории футбола-5

2. «Сампдория» 

На какое-то время итальянский клуб из высшего национального футбольного дивизиона лишился спонсоров. Тогда президент клуба, кинопродюсер Массимо Ферреро, договорился с компанией-дистрибьютором о размещении на форме названий новых фильмов. После договорённости

генуэзцы дважды выходили на матчи в футболках с рекламой «Города грехов 3D».

Кинокомпания, публичный дом и похоронное бюро: 5 самых неординарных спонсоров в истории футбола-8

3. «Вокефалас»

Клуб одного из греческих дивизионов оказался на грани банкротства. Не удавалось подписать ни одного спонсорского контракта, чтобы спасти профессиональный статус команды. В итоге

владелец коллектива подписал спонсорский контракт с публичным домом.

На спине футболистов было размещено его название («Villa erotica»), и цвет основной формы команды изменился на нежно-розовый. Хозяйка этого дома и вовсе пообещала дать игрокам клуба большую скидку на услуги.

Кинокомпания, публичный дом и похоронное бюро: 5 самых неординарных спонсоров в истории футбола-11

4. «Палиопиргос»

Ещё одна интересная греческая ситуация. Во время кризиса местный клуб «Палиопиргос» также был на грани банкротства. Руководство команды настолько отчаялось, что попросило поддержки у своих болельщиков. На крик о помощи отозвался давний поклонник клуба, а заодно и владелец похоронного бюро. В итоге футболисты стали рекламировать бизнес своего болельщика. Цвет домашней формы был изменён на черный, а

на груди игроков было размещено название похоронного бюро и четырёхконечный крест.

Кинокомпания, публичный дом и похоронное бюро: 5 самых неординарных спонсоров в истории футбола-14

5. «Севилья»

Летом 2011 года в Испании случился так называемый «огуречный скандал»: испанские поставщики отказались сотрудничать с местными фермерами из-за того, что в Германии было зафиксировано несколько десятков случаев отравления их продукцией. Все производители огурцов оказались на грани банкротства. В этот момент поддержать их решила андалузская команда.

На форме футболистов «Севильи» появилось скромное изображение огурца и надпись «I love pepinos»,

что в переводе означает «Я люблю огурцы».

Автор: Никита Авраменко

# Футбол # Фотофакт # Фернандо Торрес

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