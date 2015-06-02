Кикбоксинг в Беларуси: победы «красного скорпиона» Алексея Игнашева и будущее этого вида спорта

Этого голубоглазого богатыря в Стране восходящего солнца окрестили «красным скорпионом». Он и сам уже потерял счет своим нокаутам, однако поединок на чемпионате мира в 1998 году Алеша не забывает: его удар отправил оппонента, шведа, в кому на 10 часов.

Алексей Игнашев, победитель турнира WKN:

Он боксировал, шел на меня, бил, я ставил блок, но немножко затянул на себя, поставил блок, и потом навстречу ударил коленом в область сердца.

В 2000-ых Алексей Игнашев был королем профессионального ринга в К-1, а после газеты и интернет пестрили заголовками, что «красный скорпион» сдулся.

Алексей Игнашев, победитель турнира WKN:

Я не завершал карьеру. Дело в том, что К-1 – это такая большая организация, она просто обанкротилась.

Конечно, нет дыма без огня, и боец действительно некоторое время, что говорится, провел между небом и землей.

Алексей Игнашев, победитель турнира WKN:

Я обвенчался. Моя жена – очень замечательный человек, которую я очень люблю. Что еще могу сказать? Чем она занимается? Смотрит на меня.

Мудрецы говорили: «Всему свое время». Время «красного скорпиона» пришло в год овцы.

Весной в Греции супертяж почти со старта выиграл чемпионский пояс у хозяина турнира Антониса Тзороса.

Алексей Игнашев, победитель турнира WKN:

Одержал победу, но не нокаутом. Работал на опережение, картинка боя была видна, почувствовал ринг.

Однако это только разминка, так как у белоруса далеко идущие планы, и он поставил себе цель вернуть былую славу.

Алексей Игнашев, победитель турнира WKN:

Хочу быть тем, которым был, и еще намного лучше. Поэтому, я думаю, все еще впереди.

Спецзаказ – 30-унцевая перчатка на каждой руке для развития взрывной силы. Работа на лапах – этот 117-килограммовый богатырь начинает втягиваться в тренировочный процесс. Прыгая на скакалке где-то 15 минут (без страт не обходится), «человек-гора» признался в своих маленьких слабостях.

Алексей Игнашев, победитель турнира WKN:

Я был спортсменом, мы сами себе складывали парашюты. Прыгал зимой, летом, в этом сезоне можно и прыгнуть. Люблю рыбалку, охоту.

Возможно, таких, как Алексей Игнашев, больше нет на белом свете, однако спаррингов у «красному скорпион» предостаточно, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Алексей Игнашев, победитель турнира WKN:

У меня большая команда: есть и доктор, и массажист, несколько тренеров. Опять же, спарринг-партнеры – неплохие парни: Саша Устинов, Игорь Бугаенко, Леша Кудин.

Этих ребят Леша знает, а сколько тех, кого не знает. Кикбоксинг очень популярный в Беларуси, бойцы буквально ведрами привозят медали с мировых и европейских форумов в разных разделах по всем возрастам. Скамейка запасных у бойцов исчисляется в метрах, и каждый мечтает.

Павел Шелест, победитель Кубка мира по кикбоксингу:

В будущем еще хочу, конечно, тренировать детишек, чтобы дети брали с меня пример.

Павел Делендик, победитель Кубка мира по кикбоксингу:

Конечно, хотелось бы свой зал открыть, тренировать маленьких ребятишек. Может, когда-нибудь станет олимпийским видом спорта. Воспитать олимпийских чемпионов.

Вот она, сила патриотизма. Кикбоксинг – не олимпийский вид спорта, и, конечно, в этом виде финансирование скромное. В чем секрет таких бойцов, ведь они уже с детства не такие, как дворовая ребятня.

Михаил Степанов, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

Появились интересные молодые ребята, подрастающее поколение. Приятно то, что резерв растет, наступает на пятки взрослым.

В Венгрии на Кубке мира белорусы положили в медальную копилку 29 наград, 10 из которых – «золото».

О трудоспособности симбиоза тренер-спортсмен говорить не приходится – результат на лицо. Теперь самое главное, чтобы настоящие мужики не утратили свой энтузиазм, а финансовая помощь стала гарантом новых побед.