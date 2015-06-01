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Белорусские спортсменки привезли 10 медалей с этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Берлине

01 июня 2015 18:22
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Новости Германии. Удачно сложился этап гран-при по художественной гимнастике для белорусских спортсменок. Из Берлина наши грации привезли 10 медалей, в том числе три высшей пробы.

«Золото» выиграла белорусская прима Мелитина Станюта в упражнениях с лентой.

Также на высшую ступень пьедестала почета поднялась наша команда в составе Анны Дуденковой, Марии Котяк, Ксении Челдышкиной, Марии Кадобиной, Валентины Пищелиной, Арины Цицилиной. Девушки выиграли многоборье и упражнение с пятью лентами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Художественная гимнастика

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