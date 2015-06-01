Новости Беларуси. С тремя медалями вернулись белорусские пятиборцы с чемпионата Европы среди юниоров, который завершился в Софии. «Золото» первенства континента выиграла Ирина Просенцова. Она уверенно прошла всю дистанцию.

Лишь конкур заставил несколько усомниться в медальном успехе. Однако коронный вид – бег со стрельбой – все расставил по местам. Белоруска – сильнейшая пятиборка в Европе в своем возрасте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Просенцова, чемпионка Европы по современному пятиборью среди юниоров:

Честно, не понимаю, не осознаю. Мне кажется все то же самое, что и было. Нет осознания того, что я сильнейшая. Как-то все еще не дошло до моего сознания и ума.

На шее Кирилла Касьяника по итогам турнира оказались сразу две награды. Вначале он и Илья Полозков выиграли «бронзу» в эстафете, а затем сам Кирилл поднялся на третью ступень по итогам индивидуальных состязаний.

Кирилл Касьяник, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по современному пятиборью среди юниоров:

Конечно, труднее было завоевать личное, потому что в эстафете у нас был большой отрыв, мы там выступали с запасом. Можно было даже допустить ошибки, мы бы все равно остались в призах, как это и есть. А личная медаль всегда тяжелее.

Елена Нырцова, старший тренер сборной Беларуси по современному пятиборью среди юниоров:

Привезли две медали личные. Это олимпийская дисциплина. Это для нас очень важно, потому что командная медаль – хорошо, мы к ней стремились, немножечко не получилось. Но зато в команде есть два лидера.