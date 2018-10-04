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КХЛ. Минское «Динамо» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 4 октября

04 октября 2018 10:02
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Новости Беларуси. 4 октября минское «Динамо» проведет очередной матч в рамках чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Москве «зубры» сразятся с московским «Спартаком». Таким образом, «бело-синие» начнут свою очередную гостевую серию в «регулярке».

Отметим, что вместе с командой по маршруту Москва – Сочи – Хельсинки отправились 27 хоккеистов. Среди них защитник Денис Осипов, который пропустил последний матч команды против «Авангарда». Также в ростере дружины еще один защитник – Никита Мицкевич, который подписал с «Динамо» просмотровый контракт.

КХЛ. Минское «Динамо» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 4 октября-1

В турне отправился и нападающий Максим Парфеевец, вызванный накануне из «Юности». А вот еще один форвард – Александр Когалев – остался в стане «красно-синих».

В этом сезоне команды уже встречались. 12 сентября на «Минск-Арене» сильнее были хоккеисты Горди Дуайера – 3:1.

# Хоккей # Фотофакт

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