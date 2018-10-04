КХЛ. Минское «Динамо» сыграет в гостях с московским «Спартаком» 4 октября

Новости Беларуси. 4 октября минское «Динамо» проведет очередной матч в рамках чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Москве «зубры» сразятся с московским «Спартаком». Таким образом, «бело-синие» начнут свою очередную гостевую серию в «регулярке».

Отметим, что вместе с командой по маршруту Москва – Сочи – Хельсинки отправились 27 хоккеистов. Среди них защитник Денис Осипов, который пропустил последний матч команды против «Авангарда». Также в ростере дружины еще один защитник – Никита Мицкевич, который подписал с «Динамо» просмотровый контракт.