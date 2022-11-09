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«У нас появляется новая перспектива». В Минске открыли новый тир и скалодром

09 ноября 2022 13:25
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Новости Беларуси. Еще один тир и супер скалодром открыты в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортивные объекты расположились на базе главного стадиона страны, в самом центре нашей столицы.  

«У нас появляется новая перспектива». В Минске открыли новый тир и скалодром-1

Новая стрелковая база состоит из пяти тиров, один рассчитан для стрельбы с 50 метров, другой с 25 для малокалиберного оружия. Три помещения оснащены для стрельбы с 10 метрового расстояния из пневматики. Также новоселы, а это ребята юниорского возраста, могут похвастаться и современным оборудованием. Тренажеры для беспулевой стрельбы – одно из них.  

«У нас появляется новая перспектива». В Минске открыли новый тир и скалодром-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:   
Тир соответствует самым современным требованиям, здесь много отделений можно разместить. И я думаю, что мы получим очень хороший, перспективный результат для развития такого прекрасного вида спорта. И второй момент, очень важный, что сегодня у нас скалодром свой появился такого уровня. И если взять данный вид спорта, который включен уже в олимпийскую программу, то у нас появляется новая перспектива.  

«У нас появляется новая перспектива». В Минске открыли новый тир и скалодром-7

Скалодром теперь обрел профессиональное значение, он представляет собой учебно-тренировочную и соревновательную базу. Высота олимпийской трассы по скоростному скалолазанию – 15,5 метров, но это не предел. Имеются в зале и усложненные маршруты, высота – 17 метров. Общая площадь скалодрома – 320 квадратных метров.  

# Социальная инфраструктура # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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