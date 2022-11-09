Прямой эфир

Хоккейный Кубок ПСК стартует 10 ноября. Главный тренер сборной Беларуси раскрыл подробности

09 ноября 2022 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 10 ноября на «Чижовка-Арене» стартует хоккейный турнир Кубок Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях примут участие юношеские сборные Беларуси и Казахстана с игроками до 18 лет в составе, а также юниорская команда России, в которую вошли исполнители до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот турнир – своеобразная проверка сил и боеспособности хоккейных дружин. Первым соперником подопечных Дмитрия Шульги станет команда Казахстана.

Хоккейный Кубок ПСК стартует 10 ноября. Главный тренер сборной Беларуси раскрыл подробности-1

Дмитрий Шульга, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U18):
Это дает возможность, опять же, нам ребят проверить, потому что немножко варимся в своем котле. У нас есть определенный пул игроков, но в то же время это дает возможность проверить ребят, которые в МХЛ играют. Из Магнитогорска у нас Гаврилович приехал, из МХЛ, из «Шинника» ребята подъехали. То есть понимать, где мы, что мы, в каком свете, в каких кондициях находимся. Опять же, все равно турнир с определенным уровнем ответственности, то есть домашний. Это психологическая нагрузка для ребят, они тоже должны ее чувствовать и тренировать волевые.

Хоккейный Кубок ПСК стартует 10 ноября. Главный тренер сборной Беларуси раскрыл подробности-4

Кроме того, каждая сборная, представленная на турнире, сыграет с женской командой России, но результаты этих игр не будут учитываться в таблице. Это своеобразный и для многих первый опыт взаимодействия на льду с женским коллективом.

Хоккейный Кубок ПСК стартует 10 ноября. Главный тренер сборной Беларуси раскрыл подробности-7

Дмитрий Шульга:
Честно говоря, с женским хоккеем вообще не сталкивались. Посмотрим, что получится. Опять же, это для ребят такая интересная ситуация. Ясно, что будут у нас какие-то условия, правила, что заставит включать голову, то есть суметь перестроиться как сыграть. Видимо, там будут ограничения по силовой борьбе, то есть вопрос тогда техники владения клюшками, коньками.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Шульга # Павел Гаврилович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У нас появляется новая перспектива». В Минске открыли новый тир и скалодром
09 ноября 2022 13:25

«У нас появляется новая перспектива». В Минске открыли новый тир и скалодром

Назвали лучшего игрока 29-го тура ЧБ по футболу
09 ноября 2022 12:26

Назвали лучшего игрока 29-го тура ЧБ по футболу

Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали третью победу подряд
09 ноября 2022 12:25

Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» одержали третью победу подряд