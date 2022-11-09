Хоккейный Кубок ПСК стартует 10 ноября. Главный тренер сборной Беларуси раскрыл подробности

Новости Беларуси. 10 ноября на «Чижовка-Арене» стартует хоккейный турнир Кубок Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях примут участие юношеские сборные Беларуси и Казахстана с игроками до 18 лет в составе, а также юниорская команда России, в которую вошли исполнители до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот турнир – своеобразная проверка сил и боеспособности хоккейных дружин. Первым соперником подопечных Дмитрия Шульги станет команда Казахстана.

Дмитрий Шульга, главный тренер сборной Беларуси по хоккею (U18):

Это дает возможность, опять же, нам ребят проверить, потому что немножко варимся в своем котле. У нас есть определенный пул игроков, но в то же время это дает возможность проверить ребят, которые в МХЛ играют. Из Магнитогорска у нас Гаврилович приехал, из МХЛ, из «Шинника» ребята подъехали. То есть понимать, где мы, что мы, в каком свете, в каких кондициях находимся. Опять же, все равно турнир с определенным уровнем ответственности, то есть домашний. Это психологическая нагрузка для ребят, они тоже должны ее чувствовать и тренировать волевые.

Кроме того, каждая сборная, представленная на турнире, сыграет с женской командой России, но результаты этих игр не будут учитываться в таблице. Это своеобразный и для многих первый опыт взаимодействия на льду с женским коллективом.