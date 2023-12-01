Белорус Иван Синяк вышел в финал юниорского ЧМ по боксу

Иван Синяк вышел в финал чемпионате мира по боксу среди спортсменов не старше 16 лет, который проходит в Ереване, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 66 килограммов он был сильнее Эммануэля Торреса из Мексики. В категории 80 килограммов Андрей Румянцев уступил Хардику Панвару из Индии. Таким образом, наш спортсмен стал обладателем бронзовой награды.

Поединки за золото запланированы на 3 и 4 декабря. Всего участие в юниорском чемпионате мира по боксу принимают 357 спортсменов из 51 страны, среди которых и 17 юных белорусов.