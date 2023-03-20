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КХЛ. Белорус Лисовец забросил единственную шайбу за матч и принёс победу «Адмиралу»

20 марта 2023 19:57
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Белорус Евгений Лисовец сыграл ключевую роль в третьем матче плей-офф КХЛ между «Адмиралом» из Владивостока и казанским «Ак Барсом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

КХЛ. Белорус Лисовец забросил единственную шайбу за матч и принёс победу «Адмиралу»-1

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. На 14-й минуте овертайма белорусский защитник забросил единственную в этом поединке шайбу. И принес победу «Адмиралу». Благодаря этой виктории команда из Владивостока сократила отставание в серии – 1:2. Первые два стартовых матча «Ак Барс» выиграл. Четвертый поединок в этой паре пройдет в среду, 22 марта.  

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# Хоккей # Евгений Лисовец # Фотофакт

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