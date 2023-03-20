КХЛ. Белорус Лисовец забросил единственную шайбу за матч и принёс победу «Адмиралу»

Белорус Евгений Лисовец сыграл ключевую роль в третьем матче плей-офф КХЛ между «Адмиралом» из Владивостока и казанским «Ак Барсом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. На 14-й минуте овертайма белорусский защитник забросил единственную в этом поединке шайбу. И принес победу «Адмиралу». Благодаря этой виктории команда из Владивостока сократила отставание в серии – 1:2. Первые два стартовых матча «Ак Барс» выиграл. Четвертый поединок в этой паре пройдет в среду, 22 марта.