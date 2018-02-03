Каждый сделал выбор в пользу спорта: как представители мэрии, профсоюзов и СМИ преодолели лыжную эстафету?

Новости Беларуси. Городская мэрия, трудовые коллективы, а также журналисты ведущих СМИ страны вышли 3 февраля на лыжню в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстафета проходила в два этапа. Вначале на старт вышли представители трудовых коллективов, затем подошла очередь прессы. К слову, уже 10 февраля любителей активного отдыха соберет марафон «Минская лыжня». Погода, по прогнозам синоптиков, обещает не подвести.

Нина Аркадьевна в прошлом – бухгалтер. На Минском тракторном проработала около сорока лет. И все сорок – выступала от предприятия на спортивных соревнованиях. Сейчас женщина на пенсии, но на скамейку запасных пока не собирается.

Нина Решецкая, ветеран труда Минского тракторного завода:

Движение – здоровье, особенно сейчас. Я на пенсии – это моя отдушина, я тренируюсь 4-5 раз в неделю минимально. Я всегда в призерах. Если не первое, то второе, третье место постоянно. У меня медалей целый мешок.

Лыжная гонка – это первый этап уже 24-ой по счету спартакиады трудовых коллективов Минска. На трассу 3 февраля вышло более двухсот человек. И это только начало.

За звание самых спортивных представители предприятий будут бороться в течение всего года. На очереди: кроссы, заплывы и велосипедные заезды. Ни много ни мало – двенадцать дисциплин.

Ирина Бестаева:

Участвую уже 3 год подряд, прошлые два года выигрывала, посмотрим, что будет в этом. В этом году соперники посерьезней.

Артем Чеботарев:

Дистанция такая достаточно сложная: горки, повороты. Но трасса хорошо подготовлена.

Между тем, организаторы отмечают, желающих приобщится к активному образу жизни от сезона к сезону становится только больше. К примеру, в 2017 году участие в соревнованиях приняло более пятидесяти тысяч человек.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Такие спартакиады – это во-первых чувство коллектива, во-вторых – пример для всех: и детей, и взрослых, что когда человек активный – он активный всегда и здоровый.

Лыжероллерная трасса каждый день принимает сотни любителей зимних гонок. Следом за профсоюзами на старт вышли представители городской мэрии, а также журналисты ведущих телеканалов, газет и информагентств страны.

Восемь команд. По три человека в каждой. Задача – преодолеть расстояние в один километр и как можно быстрее передать эстафету товарищу.

Надежда Янюк, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Самая первая ехала от нашей команды, очень волновалась, боялась не подвести. Такая ответственность. Но приехала вроде бы одной из первых. Так что очень рада, обязательно буду участвовать еще.

Антон Ковальчук, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Если честно, было не так легко, как я сначала подумал. Очень круто, я вам скажу. Я считаю, что прекрасно организован, и спасибо, что дают посоревноваться. Мероприятие инициировали городские власти. 10 февраля спортсмены и любители соберутся снова – уже на «Минской лыжне».

Елена Мохор, пресс-секретарь Минского городского исполнительного комитета:

Каждый сегодня личным примером показал и сделал свой выбор в пользу спорта. Мы получили массу положительных эмоций, поэтому я думаю, такие праздники город будет продолжать.