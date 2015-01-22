Кастинг конкурса «Мисс «Динамо-Минск» стартовал в выходные: участие принимают более 30 девушек

В прошедшие выходные концентрация женской красоты на «Минск-Арене» достигла пика: стартовал кастинг «Мисс «Динамо-Минск». Более 30 красоток, чьи анкеты были отобраны на предварительном этапе, соперничали за выход в финал конкурса.

Длинные ноги, накрученные волосы, короткие юбки и глубокие декольте – так проходит любой конкурс красоты. 90-60-90 – это, конечно хорошо, но «Мисс «Динамо» имеет более ответственную миссию – нужно найти ту, которая и красотой, и умом смогла бы олицетворять клуб.

Девушек судили по внешности, по любимым книгам и по хоккейным познаниям. У всех они разные, но каждая конкурсантка горячо желала пройти в финальную часть.

Анастасия, участница кастинга:

Мое отличие? Я, наверное, достаточно неформальный человек. По мне можно увидеть: все пришли в платьях, а я – в такой достаточно жизнерадостной кофте.

Ольга, участница кастинга:

Я пришла за победой – скажу коротко и ясно. Очень интересно стало, когда увидела на сайте информацию, что конкурс будет проходить. Естественно, у меня не было никаких сомнений, что я буду в нем участвовать. И когда был звонок, что меня берут на кастинг, сюрпризом это не было. Может, так немножко самоуверенно, но я считаю, что победительница именно так и должна себя позиционировать.

Большим сюрпризом для конкурсанток стал состав жюри. Перед кастингом ни одна не знала, кто будет судить. Почти все хотели увидеть и покорить Джонатана Чичу, Ника Бэйлена и Алексея Калюжного. Один из кумиров объявился в жюри, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

По словам ведущего конкурса, Ник Бэйлен пришел подыскать себе невесту. Компанию самому результативному защитнику «Динамо» составили его одноклубники и тоже мужчины в самом расцвете сил Ларс Хауген и Олег Горошко.

Ник Бэйлен, защитник ХК «Динамо-Минск»:

«Мисс «Динамо» может быть высокой, низкой, может быть блондинкой или брюнеткой. Все зависит от подачи себя, от раскованности. Если она веселая и ей нравится быть здесь, то она понравится и мне.

Финал конкурса состоится 15 февраля. Победительница «Мисс «Динамо-Минск» станет лицом женской коллекции клубной одежды, а также получит поездку на двоих на матч «зубров» против московского «Динамо».

Когда на кону такой куш, борьба обещает быть жаркой. Остается надеяться, что обойдется без сломанных каблуков и ногтей.