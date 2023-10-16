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Хоккей. Солигорский «Шахтёр» уступил «Бресту»

16 октября 2023 14:01
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Второе кряду поражение потерпел текущий лидер солигорский «Шахтер». И вновь сильнее «горняков» был «Брест». Хотя все шансы поквитаться со своим обидчиком подопечные Ярослава Чуприса имели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Солигорский «Шахтёр» уступил «Бресту»-1

Они дважды выходили вперед – 1:0 и 2:1. Но хозяев такой поворот не смущал, и цифры на табло становились равными. А вот на гол в исполнении брестчанина Бутенко ответить «Шахтер» не успел. Тем не менее коллектив из Минской области продолжает быть промежуточным лидером. Также успех сопутствовал «Лиде» и «Гомелю».

# Хоккей # Фотофакт

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