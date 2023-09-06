Карлос Алос Феррер – о матчах квалификации ЧЕ: обещаю, что команда на поле будет отдаваться на 100%

Все желающие получили возможность вживую увидеть наших парней в деле. Помимо этого, зрители смогли пообщаться с игроками и главным тренером – испанцем Карлосом Алосом Феррером. Также болельщиков ждала автограф-сессия и развлекательная программа. Отметим, сбор дружины стартовал 3 сентября. Белорусы готовятся к выездным матчам квалификации чемпионата Европы. В окончательном списке команды 23 футболиста.

Карлос Алос Феррер, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Мы понимаем ответственность, мы не просто играем для себя, а представляем целую страну. Конечно, мы хотим шесть очков. Безусловно, рассчитываем на две победы. Но если вы спросите у тренеров Андорры и Израиля, то они вам скажут то же самое. Я вижу, что у этой команды есть потенциал. Я доволен тем, как футболисты работают на тренировках. Я не могу гарантировать, что мы выиграем, потому что это футбол, но я обещаю, что команда на поле будет отдаваться на 100 %.

Уже 9 сентября белорусский коллектив проведет матч против команды Андорры, а 12-го встретится с дружиной Израиля.