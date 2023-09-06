Футбол. Женская сборная Беларуси U-17 победила команду России в товарищеском матче

Женская сборная Беларуси по футболу, составленная из исполнительниц до 17 лет, переиграла команду России U-16 в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Виктория получилась волевой. Счет открыли приезжие девушки.

Уже на 11-й минуте мы вынуждены были начинать с центра поля. Отыгрались хозяйки довольно скоро. Отличилась Диана Кацынель. А во втором отрезке викторию белорускам принесла Елена Реброва. 2:1 – такой счет сохранился до финального свистка. Второй спарринг назначен на 7 сентября.