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Футбол. Женская сборная Беларуси U-17 победила команду России в товарищеском матче

06 сентября 2023 18:16
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Женская сборная Беларуси по футболу, составленная из исполнительниц до 17 лет, переиграла команду России U-16 в товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Виктория получилась волевой. Счет открыли приезжие девушки.

Футбол. Женская сборная Беларуси U-17 победила команду России в товарищеском матче-1

Уже на 11-й минуте мы вынуждены были начинать с центра поля. Отыгрались хозяйки довольно скоро. Отличилась Диана Кацынель. А во втором отрезке викторию белорускам принесла Елена Реброва. 2:1 – такой счет сохранился до финального свистка. Второй спарринг назначен на 7 сентября.

# Футбол # Фотофакт

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