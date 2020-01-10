Камандар Маджидов о чемпионате Беларуси по борьбе: «Молодёжь уже как-то наступает»

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат страны по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований три вида: греко-римская, вольная у мужчин и женщин.

В первый соревновательный день на ковер вышли представители греко-римской. И уже в предварительных поединках порадовала молодежь: эти борцы уже навязывают конкуренцию более опытным спортсменам.

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Чемпионат республики – это первый старт, который позволит выявить сильнейших на предстоящих лицензионных турнира, где будут добываться лицензии для участия в Олимпийских играх. Я посмотрел по утренней части, молодежь уже как-то наступает, как говорится резерв уже есть. Хотелось бы, чтобы в эти предстоящие турниры мы добрали лицензий. Надеюсь, что наши ребята и девушки сделают максимум, чтобы завоевать лицензии на этих турнирах.