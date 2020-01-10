Камандар Маджидов о чемпионате Беларуси по борьбе: «Молодёжь уже как-то наступает»

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат страны по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований три вида: греко-римская, вольная у мужчин и женщин.
Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат страны по борьбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе соревнований три вида: греко-римская, вольная у мужчин и женщин.
В первый соревновательный день на ковер вышли представители греко-римской. И уже в предварительных поединках порадовала молодежь: эти борцы уже навязывают конкуренцию более опытным спортсменам.
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Чемпионат республики – это первый старт, который позволит выявить сильнейших на предстоящих лицензионных турнира, где будут добываться лицензии для участия в Олимпийских играх. Я посмотрел по утренней части, молодежь уже как-то наступает, как говорится резерв уже есть. Хотелось бы, чтобы в эти предстоящие турниры мы добрали лицензий. Надеюсь, что наши ребята и девушки сделают максимум, чтобы завоевать лицензии на этих турнирах.
На данный момент у белорусских борцов две олимпийские лицензии: по одной у представителей вольной и женской. Однако шанс увеличить белорусское представительство в Токио есть: 2 лицензионных турнира пройдут уже весной. Ну а пока борцы сражаются на домашнем чемпионате.