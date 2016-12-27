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ХК «Динамо-Минск» с победы над «европейской» сборной Канады стартовал на Кубке Шпенглера

27 декабря 2016 12:42
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» с победы стартовало на Кубке Шпенглера – турнире, который проходит в Швейцарии. В дебютном поединке «зубры» встречались с канадцами. Родоначальники хоккея, понятное дело, были представлены не сильнейшим составом – они собрали хоккеистов, выступающих в Европе.

Минчане открыли счет, однако на шайбу Матерухина хоккеисты страны кленового листа ответили тремя точными выстрелами. Хорошо, Ковыршин незадолго до первого перерыва провел еще одну шайбу. Во второй двадцатиминутке Лисовец выровнял положение, а особенно удался минчанам третий период. В нем забросили Коробов, Ковыршин, Дрозд и Комаров. Шайба канадцев знаечния уже не имела. 7:4 – победа «Динамо».

28 декабря «зубры» в заключительном матче группового этапа сыграют с хоккеистами «Давоса», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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