Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта
Новости Беларуси. В деревне Зазерье Пуховичского района после ремонта открыли детско-юношескую школу конного спорта имени Дементьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновлять центр начали чуть более года назад. В конюшне поменяли крышу, потолок, ее утеплили, сделали новое освещение. Больше всего изменения коснулись главной площадки – манежа.
Елена Шевченко, директор ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Полностью заменили кровлю, поставили сэндвич-панели, утеплили, поменяли стеклопакеты, сделали новые трибуны, поменяли бортики, поменяли грунт. В общем, привели манеж в такое состояние, что можно проводить соревнования.
Сегодня здесь в 10 группах занимается более 60 детей. Их тренируют 6 первоклассных специалистов. За время существования школа подготовила 124 мастера спорта. Праздник по случаю завершения реконструкции спортшколы украсили ярким представлением.
Дарья Щунекова, воспитанница ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Занимаюсь уже 5 лет, потому что люблю лошадей. Мне очень нравится, потому что они добрые, хорошие животные, которые никогда не предадут и всегда поддержат.
Ульяна Клыс, воспитанница ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:
Манеж изменился, он стал более красивым, просторным. Мне нравится с лошадьми общаться. Они умеют делать уступки, принимания, вольты. Я уже уверенно чувствую себя в седле.
Сейчас в конюшнях спортивной школы 24 лошади. Тренироваться на них приезжают ребята не только из ближайших населенных пунктов, но и из Минска.