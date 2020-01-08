Как проходят занятия в ДЮСШ конного спорта в Пуховичском районе, и что здесь изменилось после ремонта

Новости Беларуси. В деревне Зазерье Пуховичского района после ремонта открыли детско-юношескую школу конного спорта имени Дементьева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновлять центр начали чуть более года назад. В конюшне поменяли крышу, потолок, ее утеплили, сделали новое освещение. Больше всего изменения коснулись главной площадки – манежа.

Елена Шевченко, директор ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:

Полностью заменили кровлю, поставили сэндвич-панели, утеплили, поменяли стеклопакеты, сделали новые трибуны, поменяли бортики, поменяли грунт. В общем, привели манеж в такое состояние, что можно проводить соревнования. Сегодня здесь в 10 группах занимается более 60 детей. Их тренируют 6 первоклассных специалистов. За время существования школа подготовила 124 мастера спорта. Праздник по случаю завершения реконструкции спортшколы украсили ярким представлением.

Дарья Щунекова, воспитанница ДЮСШ профсоюзов конного спорта им. Е.И. Дементьева:

Занимаюсь уже 5 лет, потому что люблю лошадей. Мне очень нравится, потому что они добрые, хорошие животные, которые никогда не предадут и всегда поддержат.