Как мужская сборная Беларуси готовится к отборочным сражениям чемпионата мира

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси начала готовиться к отборочным сражениям чемпионата мира (его в 2019 году примет Китай). Первым шагом на пути наших баскетболистов в Поднебесную станет предварительный этап квалификации, где они сразятся с Болгарией и Португалией, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сбор перед предквалификацией главный тренер пригласил всех сильнейших игроков страны и вызвал Артема Параховского, Алексея Пустогвара и Виталия Лютыча, которые присоединятся позже. Пока открытым остается вопрос об участии в сборах Александра Кудрявцева.

Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:

Он был лидером в команде Витебска, а у нас появилось три игрока: Ваня Аладко, Витя Овсипян и Антон Вашкевич, которые играли в этой команде. Была команда Гродно, которая боролась, сильнейшие ребята из этого состава. Могилев, который занял третье место, – появился Сережа Татур. Те ребята, которые были сильнейшими на данный момент. Сейчас на просмотре присутствуют 18 баскетболистов, однако список этот непостоянный, и в течение кэмпа игроки будут сменять друг друга. Наставник стремится найти оптимальный состав на предстоящий турнир. Уже 5 августа наша команда из 12 человек отправится на стартовую игру в Болгарию, а спустя четыре дня примет у себя дома дружину из Португалии. Всего белорусы проведут четыре встречи. Чтобы пройти в квалификацию, необходимо финишировать на первой или второй позиции в группе.