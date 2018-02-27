Белорусская олимпийская делегация возвращается в страну из олимпийского Пхёнчхана 27 февраля

Новости Беларуси. Белорусская олимпийская делегация сегодня, 27 февраля, возвращается домой из южно-корейского Пхенчхана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В национальном аэропорту будут встречать наших конькобежцев, команду по лыжным гонкам и горнолыжному спорту, ну и, конечно же, биатлонисток. Всех наших спортсменов по традиции ожидает теплая и торжественная встреча.

Напомним, на 23-х зимних Олимпийских играх белорусские атлеты завоевали две золотые награды и одну серебряную. В медальном зачете Республика Беларусь – на 15-м месте.