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Белорусская олимпийская делегация возвращается в страну из олимпийского Пхёнчхана 27 февраля

27 февраля 2018 06:36
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Новости Беларуси. Белорусская олимпийская делегация сегодня, 27 февраля, возвращается домой из южно-корейского Пхенчхана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская олимпийская делегация возвращается в страну из олимпийского Пхёнчхана 27 февраля-1

В национальном аэропорту будут встречать наших конькобежцев, команду по лыжным гонкам и горнолыжному спорту, ну и, конечно же, биатлонисток. Всех наших спортсменов по традиции ожидает теплая и торжественная встреча.

Напомним, на 23-х зимних Олимпийских играх белорусские атлеты завоевали две золотые награды и одну серебряную. В медальном зачете Республика Беларусь – на 15-м месте.

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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