Фристайлистка Комиссарова, сломавшая позвоночник в Сочи, не сможет ходить самостоятельно

Новости России. Фристайлистка Мария Комиссарова в будущем сможет передвигаться только с помощью специальных устройств. Такое мнение высказал лечащий врач Маши.

Напомним, Мария Комиссарова, лидер российского фристайла получила тяжелейшую травму позвоночника во время первой официальной тренировки 15 февраля. В клинике в Красной Поляне у неё выявили перелом позвоночника со смещением, после чего была сделана операция. Через несколько дней девушку вновь прооперировали, уже в Мюнхене. Мария продолжает лечение в Германии. Впрочем, мюнхенский реабилитационный центр считается наиболее успешным в Германии в вопросах лечения подобных травм.

Дмитрий Егоров, журналист «Советского спорта»:

Красивая девушка и бесстрашный спортсмен – это про нее, Марию Комиссарову. Ее путь на Олимпиаду в Сочи был долгим. На этом пути Маша не просто терпела боль, она меняла свою жизнь. Комиссарова пятнадцать лет занималась горными лыжами, но, поняв, что в сборную не пробиться, уже в зрелом возрасте перешла в экстремальный ски-кросс. «Сначала страшно боялась прыгать, дух захватывало от скорости, – рассказывала Маша. – Но ничего, привыкла». Привыкла? Да через два года Комиссарова стала лучшей россиянкой в ски-кроссе, взобралась на подиум Кубка мира и в Сочи ехала уже за медалью! К своим 23 годам Маша пережила несколько операций на правой ноге: переломы, порванные связки. Но это ее не останавливало – она всегда возвращалась в спорт. В ноябре, например, после очередного серьезного повреждения, выкладывала в соцсетях свои фото в вечернем платье, сделанные в больничных палатах, и сопровождала это комментарием: «Хочу отсюда сбежать».

Говорят, после Олимпийских игр в Сочи Мария хотела заняться личной жизнью. У нее есть любимый человек. Алексей Чаадаев – спортсмен. Несколько лет назад Алексей сменил горные лыжи на ски-кросс... И кто, если не он знает, что такое серьезные травмы в карьере спортсмена.

Алексей Чаадаев (в интервью championat.com 19 января 2014г.):

Мне очень тяжело смотреть, как Маша соревнуется. С одной стороны, просто страшно за любимую женщину, которой я не могу в этот момент ничем помочь. С другой – у меня есть понимание того, что происходит на склоне, и я часто ловлю себя на мысли, что ещё чуть-чуть и…

Алексей сейчас в Германии, рядом с любимой. Родные и близкие люди Маши Комиссаровой ни на секунду не сомневаются в ее выздоровлении. Травма, к счастью, не сломала Марию. Больше всего в ней поражает фантастическое упорство и жизнелюбие. На своей странице в социальной сети девушка благодарит всех, кто не остался безразличным к ее беде, и просит молиться и верить в лучшее.

Мария Комиссарова:

Всем спасибо за поддержку, верьте и молитесь. Все получится!

К сожалению, история спорта знает трагедии, но и немало счастливых финалов: российская бобслеистка Ирина Скворцова после 50 операций самостоятельно водит машину и ходит на встречи с друзьями, а белорусская биатлониста Людмила Волчек родила дочь и вернулась в спорт. Смотрите видео.