Белорусские спортсменки заняли весь пьедестал на Кубке Леднёва по современному пятиборью

Весь подиум за белорусками! Таковы результаты женского финала Кубка Леднева по современному пятиборью. Чемпионкой форума стала Мария Гнедчик, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Серебро завоевала Анастасия Малашенока. А бронза у Ирины Просенцовой.

В последней дисциплине, лазер-ране, Гнедчик стартовала четвертой. Ее отставание от лидера забега составляло 26 секунд. Однако девушка быстро смогла догнать оппонентку. А меткая стрельба помогла нашей спортсменке захватить лидерство, которое она не упустила до самого финиша. Мария Гнедчик, которая ранее стала чемпионкой II Игр Стран СНГ, подтвердила свой высокий класс золотом Кубка Леднева.

Мария Гнедчик, чемпионка финального этапа Кубка Леднева по современному пятиборью:

Все эмоции были потрачены еще на личные выступления на II Играх стран СНГ. Но как-то силы были просто от того, что кураж, весь ходишь, тебя все поздравляют, а я такое очень люблю. Все поздравляют и говорят: «Машка, какая ты молодец». А я такая прихожу и думаю: какая же я молодец. Как это я здесь, особенно перед фехтованием – самый волнительный вид, я думаю: а как это я, я же молодец, как это я никого не выиграю, и все получилось.

Александр Селецкий, главный тренер сборных команд Беларуси по современному пятиборью:

Это ее год, потому что она трехкратная чемпионка стран СНГ. Она взяла все возможные медали, и как конечный, поставила точку всего-всего своего выступления – финал Кубка Леднева. Взяла и выиграла. Показала, что она достойна, лучшая на сегодня. Мы рассчитывали на медали, не рассчитывали на весь пьедестал, но наши молодые девочки доказали, что они могут и умеют побеждать.