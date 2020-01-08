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Иван Литвинович: сам себя настраивал остаться вторым на чемпионате мира

08 января 2020 16:59
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Новости Беларуси. 8 января в республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу чествовали белорусских батутистов и тренеров по итогам сезона 2019 года. Как отметил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, атлеты на отлично выполнили задачу на ключевых стартах ушедшего сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Иван Литвинович: сам себя настраивал остаться вторым на чемпионате мира-1

Медали на Кубке мира, вторых Европейских играх, триумф на чемпионате мира в Токио. У белорусов там, напомним, золото в мужских командных прыжках – отличились Владислав Гончаров, Олег Рябцев, Иван Литвинович, серебро в синхронных у Владислава Гончарова и Олега Рябцева.

Иван Литвинович: сам себя настраивал остаться вторым на чемпионате мира-4

Кроме того, в белорусской воздушной акробатике засияла новая звездочка – Иван Литвинович. 18-летний спортсмен на мировом форуме стал вторым в индивидуальных прыжках.

Иван Литвинович: сам себя настраивал остаться вторым на чемпионате мира-7

Иван Литвинович, чемпион мира в командных прыжках, серебряный призер в индивидуальных прыжках на батуте:
Мне кажется, закономерный результат. Я к этому шел и сам себя настраивал остаться вторым на чемпионате мира. Конкуренция у нас очень большая в команде. Конкуренция всегда есть (очень классно на самом деле).

Иван Литвинович: сам себя настраивал остаться вторым на чемпионате мира-10

К слову, сейчас атлеты проходят восстановительные сборы после чемпионата мира в Токио.

# Батут # Иван Литвинович # Фотофакт

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