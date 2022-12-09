ЧБ по хоккею. «Юность» прервала серию побед «Бреста» – рассказываем ход матча

Новости Беларуси. Игрался 8 декабря вечером чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из матчей «Юность» сломила сопротивление «Бреста». Представители города над Бугом имели за плечами серию из пяти кряду викторий. Однако продлить ее не получилось.

На протяжении матча минчане имели перевес в две шайбы, в итоге под занавес противостояния хозяева вплотную подобрались к противнику, возродив интригу. Но не более того. «Юность» выстояла и приплюсовала в копилку еще 2 очка. Счет 3:2.