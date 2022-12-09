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ЧБ по хоккею. «Юность» прервала серию побед «Бреста» – рассказываем ход матча

09 декабря 2022 10:40
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Новости Беларуси. Игрался 8 декабря вечером чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из матчей «Юность» сломила сопротивление «Бреста». Представители города над Бугом имели за плечами серию из пяти кряду викторий. Однако продлить ее не получилось.  

ЧБ по хоккею. «Юность» прервала серию побед «Бреста» – рассказываем ход матча -1

На протяжении матча минчане имели перевес в две шайбы, в итоге под занавес противостояния хозяева вплотную подобрались к противнику, возродив интригу. Но не более того. «Юность» выстояла и приплюсовала в копилку еще 2 очка. Счет 3:2.  

ЧБ по хоккею. «Юность» прервала серию побед «Бреста» – рассказываем ход матча -4

В других противостояниях первенствовали «Динамо» и «Неман». В пятницу, 9 декабря, в расписании экстралиги три матча.  

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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