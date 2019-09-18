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Исправление через спорт. Соревнования по мини-футболу проходят между трудновоспитуемыми подростками и командой лицея МВД

18 сентября 2019 13:32
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Новости Беларуси. Исправление через спорт. Министерство внутренних дел Беларуси совместно с Министерством спорта и туризма, а также Федерацией футбола третий год подряд реализует проект «Вместе к победе», в рамках которого трудновоспитуемые подростки соревнуются в мини-футболе друг с другом и командой лицея МВД, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Исправление через спорт. Соревнования по мини-футболу проходят между трудновоспитуемыми подростками и командой лицея МВД-1

Исправление через спорт. Соревнования по мини-футболу проходят между трудновоспитуемыми подростками и командой лицея МВД-3

Соревнования многоступенчатые: сперва ребята проходят районные и областные отборы, а после лучшие выходят в финал республиканского турнира. Стартовала финальная серия, победитель определится 19 сентября.

Исправление через спорт. Соревнования по мини-футболу проходят между трудновоспитуемыми подростками и командой лицея МВД-6

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
В этих соревнованиях участвуют не просто наши несовершеннолетние. Они наши, но в определенный момент они где-то совершили ошибку. Но это не значит, что они потеряны для общества. Поэтому этот турнир позволит направить их на путь истинный, а также найти взаимопонимание между сотрудниками органов внутренних дел и нашими несовершеннолетними.

Исправление через спорт. Соревнования по мини-футболу проходят между трудновоспитуемыми подростками и командой лицея МВД-9

Главный трофей соревнований в 2019 году оспаривают 8 сильнейших команд из разных регионов Беларуси. Воспитательный аспект проекта особенно важен, поэтому участники встречаются с известными личностями спорта. Накануне прошел мастер-класс от экс-футболиста сборной Петра Качуро.

Исправление через спорт. Соревнования по мини-футболу проходят между трудновоспитуемыми подростками и командой лицея МВД-12

Томас Лепортуев, участник турнира (Витебск):
Надо, чтобы команда вместе собралась, чтобы что-то получилось. А если каждый будет сам по себе, то никогда ничего не получится. Надо, чтобы все вместе было, тем более футбол.

Мне нравится этим заниматься. Не на улице просто ходишь. Здесь бегаешь, спортом занимаешься.

Исправление через спорт. Соревнования по мини-футболу проходят между трудновоспитуемыми подростками и командой лицея МВД-15

Илья Савицкий, участник турнира (Минская область):
Всем нравится. Мне нравится в принципе играть в футбол. Классно, когда такие мероприятия делают. Мы приехали сюда за первым местом. Спорт помогает во всем, особенно в дисциплине.

Исправление через спорт. Соревнования по мини-футболу проходят между трудновоспитуемыми подростками и командой лицея МВД-18

# Футбол Беларуси # Николай Мельченко # Фотофакт

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