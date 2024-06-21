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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Берлине

21 июня 2024 12:07
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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче второго круга третья ракетка планеты уверенно переиграла россиянку Дарью Касаткину, у которой 14-й номер мирового рейтинга, – 6:1, 6:4.

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Берлине-1

Для победы белоруске понадобилось чуть более часа. В поединке за попадание в полуфинал Соболенко встретится с еще одной российской теннисисткой Анной Калинской. Счет личных встреч – 2:0 в пользу белоруски. Виктория Азаренко на отказе Елены Рыбакиной прошла в полуфинал травяного турнира.

# Теннис # Арина Соболенко

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