Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Берлине

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории 500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В матче второго круга третья ракетка планеты уверенно переиграла россиянку Дарью Касаткину, у которой 14-й номер мирового рейтинга, – 6:1, 6:4.

Для победы белоруске понадобилось чуть более часа. В поединке за попадание в полуфинал Соболенко встретится с еще одной российской теннисисткой Анной Калинской. Счет личных встреч – 2:0 в пользу белоруски. Виктория Азаренко на отказе Елены Рыбакиной прошла в полуфинал травяного турнира.