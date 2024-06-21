Белорусские гребцы вновь заняли весь пьедестал на Играх стран БРИКС. На этот раз отечественным спортсменам не было равных в финале байдарок-одиночек на дистанции 500 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские гребцы вновь заняли весь пьедестал на Играх стран БРИКС. На этот раз отечественным спортсменам не было равных в финале байдарок-одиночек на дистанции 500 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лучшее время показал Владислав Кравец, следом расположились Никита Бориков и Владислав Литвинов. На аналогичной дистанции у каноистов победу праздновал наш Иван Потапенко. В решающем заезде у женщин равных не было Елене Ноздревой. Бронзу завоевала другая белоруска Инна Неделькина.