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Белорусские гребцы вновь заняли весь пьедестал на Играх стран БРИКС

21 июня 2024 12:05
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Белорусские гребцы вновь заняли весь пьедестал на Играх стран БРИКС. На этот раз отечественным спортсменам не было равных в финале байдарок-одиночек на дистанции 500 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские гребцы вновь заняли весь пьедестал на Играх стран БРИКС-1

Лучшее время показал Владислав Кравец, следом расположились Никита Бориков и Владислав Литвинов. На аналогичной дистанции у каноистов победу праздновал наш Иван Потапенко. В решающем заезде у женщин равных не было Елене Ноздревой. Бронзу завоевала другая белоруска Инна Неделькина.

# Гребля

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