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«Металлург» завоевал последнюю путевку в плей-офф Кубка Президента

03 марта 2026 11:59
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«Металлург» на выезде обыграл «Гомель» – 3:1 и завоевал последнюю путевку в плей-офф Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Дубль за победителей оформил Юрий Веремеенко, еще один точный бросок в активе Александра Тимерева. В борьбе за топ-6 «стальные волки» на два очка обошли «Динамо-Молодечно». «Бело-голубые» параллельно уступили «Витебску», который завершил основной этап экстралиги на третьей позиции. Именно северяне станут соперниками «Металлурга» в первом раунде Кубка Президента. Еще одну четвертьфинальную пару составили «Лида» и «Славутич». Соперники «Юности» и «Шахтера» определятся по итогам раунда плей-ин.

# Хоккей

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