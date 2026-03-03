«Металлург» завоевал последнюю путевку в плей-офф Кубка Президента

«Металлург» на выезде обыграл «Гомель» – 3:1 и завоевал последнюю путевку в плей-офф Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дубль за победителей оформил Юрий Веремеенко, еще один точный бросок в активе Александра Тимерева. В борьбе за топ-6 «стальные волки» на два очка обошли «Динамо-Молодечно». «Бело-голубые» параллельно уступили «Витебску», который завершил основной этап экстралиги на третьей позиции. Именно северяне станут соперниками «Металлурга» в первом раунде Кубка Президента. Еще одну четвертьфинальную пару составили «Лида» и «Славутич». Соперники «Юности» и «Шахтера» определятся по итогам раунда плей-ин.