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Ирина Лепарская о подготовке к ЧМ: «Немножко изменили программу, немножко усложнили даже, хотя уже некуда усложнять»

12 июля 2019 20:02
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Новости Беларуси. Два золото, серебро и две бронзы – такой богатый улов на счету белорусских гимнасток на вторых Европейских играх, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Лепарская о подготовке к ЧМ: «Немножко изменили программу, немножко усложнили даже, хотя уже некуда усложнять»-1

Результат весьма внушительный и обнадеживающий перед лицензионным чемпионатом мира, который пройдет в сентябре в Баку.

Ирина Лепарская о подготовке к ЧМ: «Немножко изменили программу, немножко усложнили даже, хотя уже некуда усложнять»-4

12 июля в Министерстве спорта чествовали наших лучших граций. Отметим, что награды мультиспортивного форума завоевала белорусская команда в групповых упражнениях. Они обошли своих соперниц и победили в олимпийском виде программы – многоборье. Также девушки стали лучшими в упражнениях с обручами и булавами. Сегодня победительницы получили почетные грамоты от Министерства спорта и туризма.

Ирина Лепарская о подготовке к ЧМ: «Немножко изменили программу, немножко усложнили даже, хотя уже некуда усложнять»-7

Анна Гайдукевич, победительница II Европейских игр-2019:
Нам очень приятно, что нас пригласили на такое мероприятие, что наши труды не забываются. В этом году у нас чемпионат мира. Так как он отборочный, нам нужно заработать лицензию на Олимпийские игры, мы сейчас усердно готовимся к этому старту.

Ирина Лепарская о подготовке к ЧМ: «Немножко изменили программу, немножко усложнили даже, хотя уже некуда усложнять»-10

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Лучше не могли, они сделали все. Может быть, какое-то волнение где-то мешало, но это не важно. Они отдали все силы.

Но у нас даже нет переходного периода, у нас нет отпуска, потому что впереди подготовка к лицензионному чемпионату мира, где мы будем завоевывать лицензии. Это самое главное, это самое важное. Мы дали им пару дней отдыха, но они даже эти пару дней провели в зале. Немножко изменили программу, немножко усложнили даже, хотя уже некуда усложнять. Но надо двигаться вперед.

Ирина Лепарская о подготовке к ЧМ: «Немножко изменили программу, немножко усложнили даже, хотя уже некуда усложнять»-13

Помимо грамот и благодарностей, белорусских граций ожидает и денежный гонорар.

# Художественная гимнастика # Анна Гайдукевич # Ирина Лепарская # Фотофакт

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