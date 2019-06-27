Ирина Курочкина: «Хотелось выступить достойно, показать красивую борьбу»

Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта на II Европейских играх стал удачным для наших девушек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ирина Курочкина выиграла полуфинальную схватку и обеспечила себе как минимум серебро.

Ирина Курочкина, финалистка II Европейских игр 2019 года:

Очень завораживающе. Здесь все болеют, все за Беларусь. Как-то это вдохновляет и чуть-чуть стопорит. Такая ответственность: хотелось выступить достойно, показать хорошую красивую борьбу.