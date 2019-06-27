Александр Гуштын о бронзе на II Европейских играх: «Я посвящаю медаль моей малой родине – городу Свислочь»

Александр Гуштын, бронзовый призер II Европейских игр 2019 года:

Спасибо большое болельщикам, без них и турнир не казался бы турниром. Без них в нашем виде и вообще в спорте никак. Вдохновило, может быть, благодаря им я в конце и взял оценку. Я посвящаю свою медаль моей малой родине – городу Свислочь в Гродненской области. Это все для страны.