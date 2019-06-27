Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»

Новости Беларуси. 27 июня на вторых Европейских играх взяли старт соревнования на велосипедном треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. 27 июня на вторых Европейских играх взяли старт соревнования на велосипедном треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
И уже первый день принес белорусам первую медаль. Она на счету Евгения Королька, который завоевал бронзу в скрэтче.
Евгений Королёк, бронзовый призер II Европейских игр:
Возможно, был готов на золотую медаль. Но так как год назад чемпионом мира был и проездил весь год в комбинезоне чемпиона мира, соперники очень хорошо меня знают, и практически все вели борьбу против меня. Пришлось очень сильно поработать. Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место.