Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»

И уже первый день принес белорусам первую медаль. Она на счету Евгения Королька, который завоевал бронзу в скрэтче.

Евгений Королёк, бронзовый призер II Европейских игр:

Возможно, был готов на золотую медаль. Но так как год назад чемпионом мира был и проездил весь год в комбинезоне чемпиона мира, соперники очень хорошо меня знают, и практически все вели борьбу против меня. Пришлось очень сильно поработать. Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место.