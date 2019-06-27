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Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»

27 июня 2019 21:20
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Новости Беларуси. 27 июня на вторых Европейских играх взяли старт соревнования на велосипедном треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»-1

И уже первый день принес белорусам первую медаль. Она на счету Евгения Королька, который завоевал бронзу в скрэтче.

Евгений Королёк: «Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место»-4

Евгений Королёк, бронзовый призер II Европейских игр:
Возможно, был готов на золотую медаль. Но так как год назад чемпионом мира был и проездил весь год в комбинезоне чемпиона мира, соперники очень хорошо меня знают, и практически все вели борьбу против меня. Пришлось очень сильно поработать. Сил немножко не хватило на развязку, поэтому третье место.

# Европейские игры # Евгений Королек # Фотофакт

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