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II Европейские игры в Минске. По итогам 27 июня в копилке белорусов 55 медалей

27 июня 2019 20:57
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Новости Беларуси. На этот момент в медальном зачете вторых Европейских игр Беларусь прочно удерживает вторую строчку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Европейские игры в Минске. По итогам 27 июня в копилке белорусов 55 медалей-1

Наши спортсмены уже 55 раз поднимались на пьедестал почета. У национальной сборной 19 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые награды. Больше лишь у российских атлетов. В пятерке сильнейших также команды Грузии, Италии и Украины.

II Европейские игры в Минске. По итогам 27 июня в копилке белорусов 55 медалей-4

# Европейские игры # Фотофакт

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