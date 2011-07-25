Ирина Цирульник: Девушки-бойцы могут выходить на ринг в кокетливых юбочках и маечках

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» Ирины Хануник-Ромбальской отвечает боксер, тренер по фитнесу и руководитель Международного женского бойцовского клуба Ирина Цирульник.

Чем вы сейчас занимаетесь?

Ирина Цирульник:

Сейчас я являюсь тренером по таиландскому боксу и инструктором по фитнесу.

А достижения перечислите свои?

Ирина Цирульник:

Являюсь многократным призером различных соревнований и турниров по ушу, таиландскому боксу, боксу. Последнее завоевание – чемпионский пояс, привезенный из Екатеринбурга.

А как вы попали в этот вид спорта?

Ирина Цирульник:

Попала совершенно случайно. Всегда увлекалась спортом, фитнесом, с детства посещала различные секции. И вот совершенно случайно попала в секцию бокса. Пришла, хотела потренироваться, посмотреть, что из этого получится. А тренер начал со мной заниматься.

А, может, Вас что-то конкретно подвигло пойти в секцию боевых искусств?

Ирина Цирульник:

Выбрала бокс, потому что это очень яркий вид спорта, там можно выразить себя. Ты находишься один, как на сцене, перед зрителем.

А чем отличается женский бокс от мужского?

Ирина Цирульник:

Для женщин правила те же. Да и нужна целеустремленность, желание работать, тренироваться. Важна и работа тренера.

Я считаю, что вполне сочетается бокс и женственность.

А, может, как-то жалеете своих соперниц? Девушки же такие жалостливые.

Ирина Цирульник:

Даже наоборот. В боксе девушки еще более агрессивны. На тренировках они работают в паре с мужчинами. А когда уже выходят на ринг, уже ко всему готовы.

И не обижаются на удары?

Ирина Цирульник:

Наоборот, все друг друга благодарят на соревнованиях за то, что позволили кому-то выиграть, а кому-то показать, что многое еще впереди.

А какую вершину еще хотите покорить?

Ирина Цирульник:

Не люблю загадывать. Но я буду усиленно тренироваться, и, возможно, мои достижения только впереди. А сейчас меня больше заботит тренерская работа.

Я представляю Международный женский бойцовский клуб, который находится в Минске.

Знаю, что вы были замечены в женских боях без правил. Бои были в шоколаде.

Ирина Цирульник:

Да, в Минске впервые проводилось уникальное шоу – «Женские бои без правил в шоколаде».

10-12 человек вышли на реальный ринг, где был реальный шоколад. Все девушки были профессионалами, правда, в различных видах единоборств. Но бои устраивались ради шоу.

У вас замечательные внешние данные. Может, после боев поступали предложения сняться в кино, на телевидении стать ведущей?

Ирина Цирульник:

Нет. Я продолжаю заниматься своим основным видом деятельности: тренировки, занятия. И даже если будут такие предложения, то я еще подумаю.

Думаю, все мужчины, глядя на Вас, думают, как завязать с Вами какие-либо отношения. Не пугаются потом, когда узнают, что, если они обидят Вас, вы способны и в глаз дать.

Ирина Цирульник:

Узнают они об этом не сразу. Конечно, потом удивляются.

Как Вы поддерживаете такую прекрасную форму?

Ирина Цирульник:

Любые боевые искусства помогают поддерживать форму. Да и спорт в целом. И занятия по фитнесу, которые проходят у нас в клубе, помогают в формировании фигуры.

А на диетах сидите?

Ирина Цирульник:

В единоборствах есть такое понятие, как «сгонка веса». Чтобы крупные бойцы попали в категории поменьше, гоняют вес. Есть различные системы, которые помогают сбросить вес, но спортсмен остается в форме.

Главное, конечно, не диета, а правильное питание.

А как женщины-бойцы ухаживают, например, за руками? Вам маникюр разрешено делать? Что вы делаете с волосами?

Ирина Цирульник:

Маникюр есть, но скромный и аккуратный. Потому что с большим в перчатках боксировать невозможно.

На соревнованиях волосы заплетаются, все хорошенько укладывается. Девушка превращается в настоящего бойца.

А есть какая-то женская мода в боксе?

Ирина Цирульник:

Есть, конечно, стандартная форма: шортики боксерские, майка. У женщин предусмотрена различная защита. Но девушки могут выходить в юбках, в чем угодно. Девушки-бойцы высокого уровня надевают кокетливые юбочки, маечки, чтобы это выглядело не просто как бой, а как шоу.

Перед всеми заботливыми родителями стоит задача куда-нибудь отдать ребенка тренироваться. А как уговорить маленького человечка, чтобы он пошел в секцию бокса? Какие слова нужно сказать маме, чтобы ее дочка захотела быть похожей на Вас?

Ирина Цирульник:

В любом случае, нельзя бояться. Потому что бокс многим представляется как драка, синяки, поломанные носы. Это, в первую очередь, спорт, здоровье, тренировки, куча друзей, знакомых, общение и хорошая физическая подготовка.

В самый последний момент формируются пары. И не на драку, а на тренировки, отработку каких-то элементов, как самозащиты. Это очень хороший вид спорта.