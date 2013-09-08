Интервью с чемпионкой мира по художественной гимнастике Мариной Гончаровой

Гость программы «Неделя» на СТВ – Марина Гончарова. Мы напомним, ровно неделю назад на чемпионате мира по художественной гимнастике в Киеве. Марина вместе со своими подругами по сборной завоевала для Беларуси золотую медаль в многоборье групповых упражнений. Последний раз такой успех у белорусской сборной был 15 лет назад.

Марина, здравствуйте! Разрешите Вас еще раз поздравить с этой наградой, с другой стороны, поблагодарить.

Марина Гончарова, чемпионка мира по художественной гимнастике:

Здравствуйте. Спасибо.

У нас спортивных болельщиков в последнее время не очень много поводов праздновать, когда белорусские спортсмены получают именно первое место в самых разных видах спорта. Успех, которого Вы добились в Киеве, действительно, был в Беларуси 15 лет назад. В связи с этим, как Вы считаете, как долго придется ждать новых золотых медалей в художественной гимнастике?

Марина Гончарова:

Вы знаете, вопрос весьма интересный. Наш вид спорта, я считаю, очень непредсказуем, поэтому прогнозировать золото чемпионата мира просто невозможно. То есть, конечно же, мы будем стремиться, и будем работать также усердно, как все эти 15 лет. То есть придумать ничего нового, к сожалению, в нашей подготовке уже невозможно. Мы делаем все возможное, чтобы приносить золотые медали, поэтому будем стараться дальше. Будет видно.

Люди, которые следят за вами, знают, что больше года назад Вы, наверное, собирались завершить свою спортивную карьеру, тем не менее, вошли в сборную и, насколько мы видим, не напрасно. Почему Вы решили завершить спортивную карьеру и неужели этот чемпионат последний для Вас?

Марина Гончарова:

Хочется отдохнуть, хочется как-то чуть-чуть переключиться, и, наверное, это коснулось и меня. Мне хотелось как-то отвлечься от спорта, немножко восстановиться, потому что было тяжело и физически, и морально на Олимпийских играх. Прошло какое-то время, и мне как-то даже захотелось немножечко в зал. Наш тренер была не против, ждала всегда, только за, пожалуйста. И получилось, что вошла в команду и удачно съездила на чемпионат мира. А дальше будет видно. Пока не знаю.

Вы закончили Университет физкультуры, а, если не секрет, кто Вы по диплому? Будете ли Вы работать по специальности, может быть, в ближайшее время Вас можно будет увидеть преподавателем на уроках физкультуры?

Марина Гончарова:

Диплом стандартный (смеется). Тренер по избранному виду спорта. Но насчет тренерской работы еще раздумываю. В принципе, я еще не закончила спорт, поэтому будет видно. Как захочется. Если захочется – с удовольствием. Нет – попробую себя на каком-то другом поприще.

Нет ли у Вас мысли попробовать себя в модельном бизнесе? Наверняка Вы читали в интернете много мнений о том, что белорусский подиум очень много потерял, потому что в нем нет Марины Гончаровой. У Вас есть женская красота, отличная физическая форма, к тому же, Вы звезда мирового уровня, без сомнения. Наверняка многие бы захотели, чтобы Вы рекламировали их товары или ходили в их одежде. Вот таких мыслей у Вас не было? Может быть, были какие-то предложения на этот счет?

Марина Гончарова:

Вы знаете, если честно, нет (смеется). Таких предложения, может быть, к сожалению, не было. В принципе, может быть, и попробовала бы себя в качестве модели, но точно не подиумной, то есть какого-го рекламного вида – может быть, с удовольствием бы попробовала, если бы получилось хорошо. А насчет подиумной вряд ли. Мне кажется, это после гимнастики будет даже скучно (смеется).

В России титулованные гимнастки, например, Алина Кабаева, становятся депутатами. У нас есть положительный пример, Вадим Девятовский стал депутатом. На этот счет Вы не думали никогда? Политическая карьера?

Марина Гончарова:

Вот на этот счет, если честно, точно нет (смеется). Даже мыслей, а, во-вторых, и предложений не было. Так что вряд ли.

Насколько у сборной Беларуси по гимнастике сильная скамейка запасных? У молодежи, которая приходит, есть желание заниматься этим видом спорта?

Марина Гончарова:

Я считаю, что в это сложный послеолимпийский год для белорусской сборной, потому что закончило очень большое количество титулованных замечательных гимнасток, год был сложный, и команда подобралась, действительно, очень хорошая. Нам удалось в этот чемпионат мира послеолимпийский привезти достаточно хорошее количество медалей и по достоинству, и по их количеству. Поэтому скамейка запасных, на мой взгляд, достаточно неплохая, и когда я прихожу в зал и вижу количество детей, которые тренируются в нашем комплексе и смотрят на нас такими глазами, и хотят, и поздравляют нас, я думаю, что будущее будет, несомненно.

Как считаете, как долго россиянки будут оставаться лидерами художественной гимнастики? Может ли кто-нибудь в ближайшее время их потеснить?

Марина Гончарова:

Я считаю, что будут долго. Потому что, действительно, чтобы они были первыми, для этого прилагаются неимоверное количество сил Ириной Александровной Винер, она строит для них шикарные комплексы, условия, тренировочные, устраивает сборы, то есть они просто живут этим видом спорта, они живут гимнастикой, поэтому то, что они становятся чемпионками, это просто результат того, что делают для них. Я считаю это абсолютно правильным.

Но они наши главные конкуренты, а есть ли конкуренция внутри команды? Может быть, есть какое-то проявление черной зависти, когда кому-нибудь в обувь битое стекло кто-нибудь засыпал (смеется)?

Марина Гончарова:

Нет, такого, слава богу, не было. Я слышала, в балете бывают такие казусы. У нас очень дружная команда. Это, действительно, правда. Нет такой зависти.

В спорте высоких достижений очень остро стоит проблема допинга. А такая проблема есть в художественной гимнастике?

Марина Гончарова:

На самом деле, для нашего вида спорта допинг даже не помощь, то есть он сложнокоординационный вид, и даже нет того, что помогло бы нам, кроме собственного труда, выступать лучше.

Насколько художественная гимнастика травматичный вид спорта? Смотришь со стороны, очень молодая хрупкая девушка, а выделывает такие сложные акробатические элементы, вот, казалось бы, абсолютно немыслимые для человеческого тела.

Марина Гончарова:

На самом деле, весьма травматичный. Именно поэтому он очень юный. Если Вы заметили, у нас в 23-24 года это уже предел. Уже дальше сложно повышать свою квалификацию. Травматичный еще, наверное, потому, что нам приходится показывать сверхчеловечекие, как Вы правильно сказали, гибкости и растяжки. Поэтому суставы приходят в такое состояние очень рано.

А вот как Вы праздновали последнюю победу? Или же банально легли в постель и заснули мертвым сном?

Марина Гончарова:

После самого чемпионата именно так и было. Настолько эмоционально и физически истощен, что тебе хочется, действительно, только... Поздравления, конечно, принимать очень приятно, но уже под вечер тяжеловато. Хочется лечь и ни о чем не думать.

А бывают какие-то психологические приемы со стороны зрителей, которые болеют за другую команду, которые делают все, чтобы спортсмен выступил плохо? Иногда Вы чувствуете, что публика достаточно агрессивна по отношению к Вам?

Марина Гончарова:

Нет, такого со мною лично не случалось. Хотя был один такой случай. Мои подруги по команде рассказывали, на чемпионате Европы в Италии в Турине был такой, я бы даже сказала, инцидент. Там настолько болели за свою национальную сборную, что своим громким шумом мешали даже услышать начало музыки другой команде, особенно соперникам, таким, как Россия, Беларусь, Болгария. И были замечания по этому поводу. Но больше этого не повторялось.

Кто придумывает номера? Кто их ставит? Может быть, есть какие-то элементы, которые придумали лично Вы?

Марина Гончарова:

Всей постановкой наших замечательных композиций, как отмечают, в принципе, во всем мире, занимается наш тренер, Ненашева Татьяна Евгеньевна, она ставит все номера, все композиции, и, в принципе, на мысль наводит тоже она. Мы можем, конечно, что-то от себя лично добавить, все равно это получится чуть-чуть наше, в нашем исполнении, нежели в ее, но, в принципе, создатель этого всего именно она.

Вы вообще суеверный человек? У Вас есть какие-то приметы?

Марина Гончарова:

Спортсмену очень тяжело, на самом деле. Потому что ты понимаешь, что ты столько трудился, столько всего сделал и не знаешь, как бы еще себе помочь, что бы еще сделать, чтобы было все хорошо. Поэтому начинаешь, действительно, верить в какие-то приметы, какие-то суеверия.