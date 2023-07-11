БАТЭ готовится сыграть с албанским «Партизани»

Сегодня, 11 июля, борисовский БАТЭ в рамках квалификации Лиги чемпионов сыграет с албанским «Партизани». Это первая игра первого отборочного раунда главного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борисовчане уже прибыли в Албанию, провели тренировку и готовятся к предстоящему матчу. Практически накануне поездки БАТЭ подписал контракт с атакующим хавбеком Дмитрием Подстреловым.

Дмитрий Подстрелов, полузащитник БАТЭ:

Что касается погоды, в равных условиях находимся. Понятно, что в Албании такой своеобразный и чемпионат, и люди. Но мы будем отталкиваться от себя и смотреть на нашу игру. Если мы выложимся на максимум и сделаем, что задумали, думаю, что все у нас будет хорошо и победа не заставит себя долго ждать.