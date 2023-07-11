БАТЭ готовится сыграть с албанским «Партизани»

Сегодня, 11 июля, борисовский БАТЭ в рамках квалификации Лиги чемпионов сыграет с албанским «Партизани». Это первая игра первого отборочного раунда главного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 11 июля, борисовский БАТЭ в рамках квалификации Лиги чемпионов сыграет с албанским «Партизани». Это первая игра первого отборочного раунда главного Еврокубка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борисовчане уже прибыли в Албанию, провели тренировку и готовятся к предстоящему матчу. Практически накануне поездки БАТЭ подписал контракт с атакующим хавбеком Дмитрием Подстреловым.
Дмитрий Подстрелов, полузащитник БАТЭ:
Что касается погоды, в равных условиях находимся. Понятно, что в Албании такой своеобразный и чемпионат, и люди. Но мы будем отталкиваться от себя и смотреть на нашу игру. Если мы выложимся на максимум и сделаем, что задумали, думаю, что все у нас будет хорошо и победа не заставит себя долго ждать.
Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:
Любой результат, который оставляет команде шансы на прохождение раунда, будет положительным. Все вытекает не только от результата, но и той игры, которая может быть. Если мы будем хорошо играть, показывать хороший, качественный футбол и сыграем вничью, в принципе, буду доволен. Если будем играть плохо и выиграем 2:0, тоже буду доволен.
Начало матча в 21:45 по белорусскому времени.