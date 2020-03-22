Илья Шинкевич: нужно будет взять паузу, посмотреть, как будет развиваться ситуация в мире, что будет с этим коронавирусом

Новости Беларуси. 21 марта стало понятно, что нынешний сбор можно переквалифицировать в кемп к предстоящей олимпийской квалификации, которая в этом году для белорусов пройдет в Словакии с 27 по 30 августа (но это не точно), сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Илья Шинкевич, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Думаю, что нужно будет взять паузу, посмотреть, как будет развиваться ситуация в мире, что будет с этим коронавирусом.

Белорусская сборная собралась на кэмп перед ЧМ-2020, а его отменили. Но мы всё равно подводим итоги

Если он утихнет, можно будет опять собраться и начать тренироваться. В этом проблемы нет, чтобы ребята все собрались и опять начали тренироваться.