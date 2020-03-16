Илья Шинкевич: наверное, нет смысла проводить чемпионат мира без трибун

Новости Беларуси. На фоне отмены многих международных стартов, естественно, возникает вопрос, состоится ли чемпионат мира в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что это решение стоит за властями Швейцарии. Пока подготовка идет в стандартном режиме. Турнир должен пройти с 8 по 24 мая.

Илья Шинкевич, игрок сборной Беларуси по хоккею:

Здоровье людей – это важнее. И, наверное, нет смысла проводить чемпионат мира без трибун. Так что если примут такое решение, то ничего страшного, придется отложить этот чемпионат мира.