Михаил Захаров: если не будем тренироваться, то у нас вообще шансов на Олимпиаду нет

Пока на сбор доехали только 11 спортсменов. Оставшиеся будут присоединяться по мере освобождения от клубных дел. Хоккеисты занимались на малой арене комплекса «Чижовка». Главный тренер Михаил Захаров отметил, что те, кто 16 марта находились на льду, имеют большие шансы попадания в сборную.

Уже точно известно, что из-за травм на мировом форуме не выступят Николай Стасенко и Павел Воробей. Капитаном, как и на предыдущем сборе, остается Андрей Костицын, который вместо тренировки на льду упражнялся в зале. На фоне отмены многих международных стартов, естественно, возникает вопрос, состоится ли чемпионат мира в Швейцарии. Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что это решение стоит за властями Швейцарии. Пока подготовка идет в стандартном режиме. Турнир должен пройти с 8 по 24 мая.

Михаил Захаров, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Все-таки хоккеисту месяц отдыхать – очень много, очень много было бы. У нас столько хоккеистов было. Тем более надо тренироваться, и ребята спокойно приняли. И Костицын здесь находится, у нас в городе, и ребята еще подъедут завтра. Кто-то контракт подписывает, кто-то еще. Поэтому, как приедут, вы своими глазами увидите. Я считаю, что не рано, нормально.

Все равно, я понимаю, про молодежь вы говорите, но чемпионат мира не молодежный. Там мужики, сражаться надо будет. Конечно, должны ехать сильнейшие. Здесь есть такой, знаете, момент олимпийской квалификации. И мы вот с Костицыным Андреем говорили. Он капитан команды, встречаемся, общаемся. Он понимает, что если не будем тренироваться, то у нас вообще шансов нет. У нас единственный шанс попасть туда, на Олимпийские игры, – это работа, работа и еще раз работа.